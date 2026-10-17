Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì môi trường sống không khói thuốc

Ngày 17/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế đã chính thức tổ chức Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”, nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm xã hội của cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong việc xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ mít tinh, kêu gọi thế hệ trẻ tiên phong đẩy lùi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định rằng thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp, hiện hữu đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên.

Dưới tác động của các hình thức quảng bá tinh vi trên không gian mạng, tâm lý tò mò tuổi trẻ cùng áp lực đồng trang lứa từ bạn bè, người trẻ rất dễ tiếp cận các sản phẩm gây nghiện khi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả khôn lường.

Không chỉ gây hại trực tiếp cho cá nhân người sử dụng, khói thuốc còn để lại hệ lụy nghiêm trọng đến những người xung quanh và làm suy giảm chất lượng môi trường sống chung của toàn xã hội.

Do đó, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá không thể chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức thông thường, mà quan trọng hơn là phải hình thành được hành vi tự giác, duy trì bền vững nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng.

Một môi trường không khói thuốc thực chất không chỉ cần những tấm biển cấm, mà đòi hỏi ý thức và trách nhiệm tự giác của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ sức khỏe chung.

Để biến thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” thành hành động tự giác và thường xuyên trong đời sống, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu từ chính bản thân mình bằng việc chủ động trang bị kiến thức vững vàng, nhận diện sắc bén các hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá, kiên quyết không thử và không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bên cạnh đó, mỗi thanh niên cần gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực vận động người thân và bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Về phía tổ chức Đoàn, mỗi cơ sở Đoàn cần phấn đấu trở thành một điểm sáng tiêu biểu về môi trường không khói thuốc thông qua việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, nhà trường và các cơ quan chức năng liên quan; đồng thời phát huy tối đa lợi thế của nền tảng số cùng sự sáng tạo của tuổi trẻ để thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội, phát hiện và nhân rộng các sáng kiến hiệu quả từ thực tiễn.

TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại chương trình.

Tiếp nối lời kêu gọi của tổ chức Đoàn, TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã đưa ra những số liệu cảnh báo nghiêm ngặt về bức tranh toàn cảnh của vấn nạn thuốc lá đối với sức khỏe con người.

Theo Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân trực tiếp gây ra 28 nhóm bệnh lý nguy hiểm, trong đó nổi cộm là các bệnh ung thư với điển hình là ung thư phổi, các bệnh tim mạch đặc biệt là bệnh mạch vành, các bệnh hô hấp bao gồm viêm đường hô hấp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), cùng với tình trạng suy giảm sức khỏe sinh sản.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động đạp xe diễu hành, lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh và không khói thuốc đến cộng đồng.

Chương trình thu hút đông đảo các đoàn viên tham gia.

Dẫn chứng từ Báo cáo xu hướng toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024, hành vi hút thuốc lá đang gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Đáng chú ý, những người không hút thuốc nhưng thường xuyên sinh sống, làm việc trong môi trường có khói thuốc cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng tương tự như người hút thuốc chủ động.

Tại Việt Nam, tình hình càng trở nên nhức nhối khi sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 103.000 người mỗi năm, bao gồm 84.500 ca tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 ca tử vong do hút thuốc thụ động.

Từ góc độ y tế công cộng, TS.BS Trần Khánh Thu nhấn mạnh rằng xây dựng môi trường không khói thuốc là giải pháp then chốt để bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em, đồng thời tạo động lực giúp người đang hút thuốc có thêm quyết tâm từ bỏ.

Giám đốc Quỹ Phòng bệnh kỳ vọng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, một tấm gương lan tỏa lối sống không thuốc lá bằng những hành động cụ thể như không bắt đầu hút thuốc dưới mọi hình thức, chia sẻ thông tin chính xác và tôn trọng quyền được hít thở không khí trong lành của người xung quanh.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu và đông đảo đoàn viên, thanh niên đã thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng chương trình, đồng thời tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu với nghệ sĩ trẻ, tuyên truyền chuyên sâu về nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, qua đó thắp lên ngọn lửa lan tỏa lối sống văn minh, an toàn và trách nhiệm với tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.