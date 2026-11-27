Thí sinh tranh tài tại Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng.

Theo đó, giải Nhất thuộc về đội thi Lê Thị Kim Pa và Ngô Văn Thành Danh, đến từ Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), với 343 điểm.

Hai giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Hải Âu, Học viện Ngoại giao (Hà Nội), đạt 342,5 điểm và đội thi Vũ Như Mai, Nguyễn Toàn Mỹ, Nguyễn Trịnh Thu Huyền, Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), đạt 338 điểm.

Bốn giải Ba được trao cho các thí sinh, đội thi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 13 giải Khuyến khích cho các thí sinh, đội thi có thành tích cao.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Ngọc Bình phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, Đà Nẵng luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị, chủ động thúc đẩy hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc. Thành phố chú trọng cụ thể hóa những thỏa thuận, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước thành các chương trình hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, hiện Trung Quốc có hơn 144 dự án đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn gần 820 triệu USD. Thành phố đang định hướng tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế và các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc chương trình Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong bối cảnh hợp tác du lịch giữa hai nước tiếp tục phát triển, việc tăng cường giao lưu ngôn ngữ, văn hóa và đối ngoại nhân dân có ý nghĩa quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Bình cho rằng, thông qua cuộc thi với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị Việt - Trung trong hợp tác du lịch”, Ban Tổ chức mong muốn phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi nước. Qua đó, thanh niên không chỉ nâng cao khả năng ngoại ngữ mà còn trở thành những cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc. Thông qua việc sử dụng tiếng Trung để giới thiệu lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch của hai nước, các thí sinh có cơ hội chia sẻ hiểu biết, học hỏi lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc chương trình Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút hơn 500 lượt thí sinh đăng ký tham gia trên cả nước. Qua các vòng sơ khảo, 20 thí sinh và đội thi xuất sắc đến từ 16 tỉnh, thành phố được lựa chọn tham dự vòng chung kết tại Đà Nẵng. Các thí sinh trải qua phần thi hùng biện, biểu diễn tài năng trước khi 7 thí sinh, đội thi có kết quả cao nhất bước vào vòng thi xếp hạng, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Triển khai Kế hoạch đối ngoại nhân dân năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi. Đây là chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2015, Cuộc thi hùng biện tiếng Trung đã từng bước mở rộng từ khu vực miền Trung - Tây Nguyên lên quy mô toàn quốc. Hoạt động góp phần triển khai chủ trương đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá điểm đến và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tham gia thúc đẩy hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.