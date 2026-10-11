Tuổi trẻ Việt Hưng phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, cống hiến

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường, Chủ tịch Hội LHTN phường Việt Hưng Bùi Minh Hoàng đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng tặng hoa chúc mừng. Ảnh: B.Duy

Trong đó khẳng định, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tổ chức Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ phường Việt Hưng xác định niềm tự hào chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường, Chủ tịch Hội LHTN phường Việt Hưng Bùi Minh Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.Duy

Thời gian qua, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tham gia bảo đảm an ninh trật tự cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với đó, công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và chăm lo thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục là những nhiệm vụ cần được quan tâm.

Theo Chủ tịch Hội LHTN phường Việt Hưng Bùi Minh Hoàng, trước yêu cầu của thời đại mới, mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cần biến niềm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội thành hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và phục vụ cộng đồng; bắt đầu từ những việc làm thiết thực như chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, giúp đỡ người xung quanh và chủ động đề xuất sáng kiến giải quyết các vấn đề của địa phương.

Mỗi thanh niên cần trở thành một hạt nhân tích cực trong cộng đồng; mỗi tổ chức Hội là một điểm kết nối tin cậy, để các phong trào thanh niên tạo ra giá trị thực chất, lan tỏa tinh thần tiên phong, đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm.

Trong khuôn khổ Ngày hội thanh niên phường Việt Hưng, Hội LHTN phường Việt Hưng đã ra mắt đội hình xe đạp tuyên truyền bảo vệ môi trường; tổ chức Liên hoan nghệ thuật - Lân - Sư - Rồng phường Việt Hưng mở rộng; trao giải các nội dung thể thao và khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trong công tác Hội.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: B.Duy

Ra mắt đội hình xe đạp tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: B.Duy

Đội hình xe đạp tuyên truyền bảo vệ môi trường trên các tuyến phố. Ảnh: B.Duy

Đoàn viên thanh niên khối THPT tranh tài bộ môn kéo co. Ảnh: B.Duy

Đoàn viên thanh niên khối THPT tranh tài bộ môn kéo co. Ảnh: B.Duy