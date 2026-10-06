Tuổi trẻ Ủy ban Biên giới quốc gia: Tự hào tiếp bước truyền thống

Đoàn cơ sở Ủy ban Biên giới quốc gia và các Chi đoàn trong Bộ Ngoại giao Nghiệm thu và trao tặng công trình “Thắp sáng đường thôn - Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Nà Mò, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, góp phần xây dựng xã biên giới. (Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia)

Bài viết chào mừng 51 năm thành lập đơn vị (6/10/1975 - 6/10/2026) của Đoàn Thanh niên Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.

Giai đoạn mới với sứ mệnh mới

Năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân ta đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn. Một giai đoạn phát triển mới được bắt đầu với những vận hội lớn lao, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đưa dân tộc Việt Nam tự tin vươn mình.

Hòa trong không khí hào hùng ấy, lớp lớp thế hệ công chức, người lao động của Ủy ban Biên giới quốc gia tự hào chào đón dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập đơn vị (6/10/1975 - 6/10/2026).

Sau hơn nửa thế kỷ cống hiến thầm lặng nhưng rất đỗi vinh quang, năm 2026 đánh dấu mốc khởi đầu cho chặng đường 50 năm lần thứ hai của Ủy ban Biên giới quốc gia, với những mục tiêu lớn hơn và yêu cầu cao hơn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và thúc đẩy hợp tác, phục vụ phát triển đất nước.

Trên chặng đường mới này, thế hệ thanh niên của Ủy ban Biên giới quốc gia hôm nay chính là lực lượng nòng cốt để tiếp nối truyền thống trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tận tuỵ của thế hệ cán bộ lão thành, đồng thời gánh vác những trọng trách, nhiệm vụ mới trước những biến chuyển sâu sắc, khó lường của tình hình thế giới và khu vực.

Thành quả hơn nửa thế kỷ để lại cho tuổi trẻ biên giới

Nhìn lại chặng đường lịch sử, Ủy ban Biên giới quốc gia cùng các đơn vị trong và ngoài Bộ cũng như các địa phương liên quan đã trải qua hành trình đầy gian nan nhưng vô cùng tự hào.

Đó là 45 năm bắt đầu từ những cuộc đàm phán đầu tiên về biên giới lãnh thổ năm 1974 với Trung Quốc đến khi ký kết các văn kiện biên giới với Campuchia năm 2019 để hoạch định toàn bộ hơn 5.000 km đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng, trong đó, đã hoàn thành phân giới, cắm mốc đường biên giới đất liền trên thực địa với Trung Quốc và Lào và khoảng 84% đường biên giới đất liền với Campuchia.

Đó là quá trình đàm phán hàng thập kỷ để lần lượt ký kết các hiệp định phân định biển với các nước láng giềng từ Thái Lan năm 1997 (Hiệp định phân định ranh giới biển trong Vịnh Thái Lan), Trung Quốc năm 2000 (Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ) và Indonesia các năm 2003 (Hiệp định về phân định ranh giới thềm lục địa) và 2022 (Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế).

Những thành tựu to lớn và toàn diện ấy đã đặt nền móng pháp lý rõ ràng cho đường biên giới quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định lâu dài cho đất nước. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng và tạo điều kiện để Việt Nam tự tin, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hệ thống gần 100 cửa khẩu các loại đã được quy hoạch, nâng cấp và vận hành thông suốt, kết nối giao thương giữa nước ta với các nước láng giềng và khu vực. Những mô hình hợp tác mang tính đột phá đã ra đời, trong đó có Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), một mô hình hợp tác xuyên biên giới kiểu mẫu.

Được kế thừa sự nghiệp biên giới lãnh thổ với bề dày truyền thống đáng tự hào là niềm vinh dự của mỗi công chức, người lao động trẻ của Ủy ban Biên giới quốc gia. (Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia)

Cùng với đó, Ủy ban Biên giới quốc gia đã thiết lập và duy trì hiệu quả nhiều cơ chế hợp tác, tiêu biểu như đối thoại biển với 10 đối tác lớn trên thế giới, bao gồm Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Canada, Anh, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Được kế thừa sự nghiệp biên giới lãnh thổ với bề dày truyền thống đáng tự hào là niềm vinh dự của mỗi công chức, người lao động trẻ của Ủy ban Biên giới quốc gia. Truyền thống ấy được hình thành qua những mặt trận đối ngoại cam go, phức tạp và trường kỳ cùng sự hợp đồng, tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương.

Đó là một sự nghiệp vẻ vang, đòi hỏi mỗi người làm công tác biên giới phải tuyệt đối trung thành, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; là sự tôi luyện của bản lĩnh vững vàng; là sự tận tụy cống hiến, kiên trì, bền bỉ ngày đêm, cùng trí tuệ, sự khôn khéo trên bàn đàm phán, kết hợp chặt chẽ với sự tỉ mỉ, chuẩn xác đến từng chi tiết kỹ thuật trong công tác đo đạc, phân định và cắm mốc nơi thực địa hiểm trở.

Song, niềm vinh dự, tự hào ấy cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới thôi thúc thế hệ công chức, người lao động trẻ của Ủy ban Biên giới quốc gia phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng để tiếp tục củng cố nền tảng mà bao thế hệ đi trước đã gây dựng.

Trong không khí chào đón kỷ niệm 51 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, tuổi trẻ Ủy ban tự hào “tiếp bước truyền thống trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy”. (Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia)

Kế thừa sự nghiệp vẻ vang: Những yêu cầu và nhiệm vụ đề ra

Bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, bối cảnh quốc tế và khu vực đặt ra cho công tác biên giới lãnh thổ những cơ hội rộng mở đi kèm với các thách thức đan xen phức tạp. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ, quản lý biên giới truyền thống, công tác biên giới lãnh thổ trong giai đoạn mới cũng đề cao nhiệm vụ hợp tác, mở rộng không gian phát triển đất nước. Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao, phát huy ngọn lửa “khát vọng xanh”, màu xanh của tuổi trẻ, của hoà bình và hy vọng, thế hệ thanh niên Ủy ban Biên giới quốc gia cần tập trung phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, kiên định, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng và lợi ích quốc gia - dân tộc. Đây là kim chỉ nam, là điểm tựa tư tưởng vững chắc để mỗi công chức, người lao động trẻ của Ủy ban Biên giới quốc gia không dao động trước mọi thử thách, luôn tỉnh táo và kiên quyết bảo vệ vững chắc biên giới lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định của tình hình quốc tế, khu vực, bản lĩnh kiên định ấy chính là “bộ lọc” tư tưởng sắc bén, giúp thế hệ trẻ đứng vững trước mọi luồng thông tin, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao độ trong từng nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, không ngừng trau dồi, làm chủ tri thức. Trước những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác biên giới lãnh thổ, thế hệ thanh niên Ủy ban Biên giới quốc gia phải thường xuyên học hỏi, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, chính trị, pháp lý để có cái nhìn toàn diện, sâu rộng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, mỗi cán bộ trẻ còn cần củng cố các kỹ năng cần thiết như kỹ năng đánh giá, phân tích tình hình, kỹ năng đàm phán… để xử lý những vấn đề biên giới lãnh thổ gai góc, góp phần nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu chiến lược.

Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư diễn biến nhanh và mạnh, cán bộ trẻ cần nắm bắt, ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn công tác trên tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Ba là, phát huy tinh thần dấn thân và luôn sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Trước những biến động khó lường của bối cảnh quốc tế, khu vực, những khó khăn, thử thách mới sẽ không ngừng xuất hiện, đòi hỏi thế hệ thanh niên Ủy ban Biên giới quốc gia phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm bước vào việc khó, việc mới, sẵn sàng đón nhận và chinh phục mọi trọng trách được giao phó. Mỗi công chức, người lao động trẻ cần nuôi dưỡng tư duy đổi mới, thái độ cầu thị để tiếp thu kinh nghiệm của lớp tiền bối, đồng thời phát huy sức trẻ và tính năng động.

Hoàn thành các nhiệm vụ trên chìa khóa để thế hệ kế cận biến thách thức thành cơ hội, tự tin gánh vác sứ mệnh của công tác biên giới lãnh thổ trong giai đoạn mới.

Sẵn sàng vững bước trên chặng đường mới

Nhận thức rằng những thành quả có được ngày hôm nay là nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Ủy ban Biên giới quốc gia luôn luôn mang trong mình niềm tự hào và tri ân sâu sắc. Trong không khí chào đón kỷ niệm 51 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia, tuổi trẻ Ủy ban tự hào “tiếp bước truyền thống trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy”, với kỹ thuật, nghiệp vụ là công cụ, tri thức là nền tảng, lòng biết ơn là hành trang.

Trên tinh thần đó, thanh niên Ủy ban Biên giới quốc gia sẵn sàng phấn đấu, vươn lên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, kế thừa xứng đáng sự nghiệp bảo vệ biên giới lãnh thổ, phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.