Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng sôi nổi Ngày hội Sáng tạo trẻ

Ngày hội Sáng tạo trẻ hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Ngày hội thu hút 5 đội thi là đoàn viên, thanh niên đến từ 5 cụm thi đua thuộc Đoàn Thanh niên UBND tỉnh. Các đội tranh tài ở 3 vòng thi: Hiến kế đổi mới; biến ý tưởng thành hành động và thuyết minh, bảo vệ ý tưởng.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ý Nhi phát biểu tại ngày hội

Nội dung từ đề xuất ý tưởng đổi mới, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ số, xây dựng kế hoạch hành động, tính ứng dụng vào thực tiễn công tác Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Các đội thi tham gia đề xuất ý tưởng đổi mới, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ số trong phần thi hiến kế đổi mới

Ngày hội là dịp để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đồng thời, tìm kiếm các mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và hiệu quả công tác chuyên môn trong bối cảnh mới.