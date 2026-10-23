Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng sôi nổi Ngày hội Sáng tạo trẻ
Ngày 23/10, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn”.
Ngày hội thu hút 5 đội thi là đoàn viên, thanh niên đến từ 5 cụm thi đua thuộc Đoàn Thanh niên UBND tỉnh. Các đội tranh tài ở 3 vòng thi: Hiến kế đổi mới; biến ý tưởng thành hành động và thuyết minh, bảo vệ ý tưởng.
Nội dung từ đề xuất ý tưởng đổi mới, sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ số, xây dựng kế hoạch hành động, tính ứng dụng vào thực tiễn công tác Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.
Ngày hội là dịp để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đồng thời, tìm kiếm các mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và hiệu quả công tác chuyên môn trong bối cảnh mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tuoi-tre-ubnd-tinh-lam-dong-soi-noi-ngay-hoi-sang-tao-tre-470813.html