Tuổi trẻ Tuyên Quang số hóa trên 107 'địa chỉ đỏ'
Phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai hiệu quả công trình thanh niên số hóa các "địa chỉ đỏ", di tích lịch sử, văn hóa. Đến nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thực hiện số hóa và gắn mã QR tại trên 107 điểm di tích, hướng tới mục tiêu phủ kín 100% di tích được xếp hạng trên địa bàn.
Để triển khai công trình, đoàn viên, thanh niên các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa và chính quyền cơ sở tiến hành rà soát, thu thập, biên tập chuẩn xác tư liệu lịch sử, hình ảnh và giọng đọc thuyết minh cho từng điểm đến. Toàn bộ dữ liệu được tích hợp lên nền tảng số và mã hóa thành các biển mã QR đặt tại vị trí dễ quan sát trong khuôn viên di tích.
Khi đến tham quan, người dân và du khách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để tra cứu đầy đủ thông tin, xem hình ảnh tư liệu hoặc nghe thuyết minh tự động đa ngôn ngữ mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thuyết minh viên trực tiếp.
Việc số hóa các "địa chỉ đỏ" không chỉ tạo sự thuận tiện, nâng cao trải nghiệm cho du khách, mà còn góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống cách mạng, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của Tuyên Quang đến đông đảo nhân dân và bạn bè cả nước.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/tuoi-tre-tuyen-quang-so-hoa-tren-107-dia-chi-do-7075560/