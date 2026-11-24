Tuổi trẻ xã Kiên Đài quét mã QR giới thiệu di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Để triển khai công trình, đoàn viên, thanh niên các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa và chính quyền cơ sở tiến hành rà soát, thu thập, biên tập chuẩn xác tư liệu lịch sử, hình ảnh và giọng đọc thuyết minh cho từng điểm đến. Toàn bộ dữ liệu được tích hợp lên nền tảng số và mã hóa thành các biển mã QR đặt tại vị trí dễ quan sát trong khuôn viên di tích.

Đoàn Thanh niên xã Yên Sơn triển khai Công trình thanh niên số hóa “Hành trình đỏ” tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Khe Lau.

Khi đến tham quan, người dân và du khách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để tra cứu đầy đủ thông tin, xem hình ảnh tư liệu hoặc nghe thuyết minh tự động đa ngôn ngữ mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thuyết minh viên trực tiếp.

Đoàn xã Tri Phú khánh thành công trình thanh niên “Số hoá di tích lịch sử Nà Mạ - Điểm dừng chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn công tác về dự Đại hội II của Đảng - Thôn Pác Hóp”.

Việc số hóa các "địa chỉ đỏ" không chỉ tạo sự thuận tiện, nâng cao trải nghiệm cho du khách, mà còn góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống cách mạng, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của Tuyên Quang đến đông đảo nhân dân và bạn bè cả nước.