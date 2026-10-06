Tuổi trẻ Tuyên Quang - Lâm Đồng tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn Tuyên Quang và Tỉnh đoàn Lâm Đồng ký kết chương trình phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi giai đoạn 2025–2030”.

Tại chương trình, hai đơn vị đã ký kết phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi giai đoạn 2025–2030”. Nội dung tập trung vào đổi mới công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng.

Đoàn công tác đã tham quan, khảo sát các mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tại Lâm Đồng; trao đổi phương pháp hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang và đại biểu tặng xe đạp cho thiếu nhi học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận An.

Trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới”, hai đơn vị đã thăm, tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, xã Thuận An; đồng thời khánh thành, bàn giao sân chơi thiếu nhi, tạo điểm sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho các em.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.

Dịp này, đoàn công tác tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của hai địa phương trong thời gian tới.