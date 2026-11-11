Tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282 quyết tâm phát huy truyền thống thanh niên quân đội

Các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: THANH TRƯỜNG)

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, cổ vũ tinh thần đoàn kết, xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Trung đoàn.

Điểm nhấn của buổi lễ là nội dung ký kết giao ước thi đua, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của các tổ chức đoàn.

Theo đó, tuổi trẻ Trung đoàn tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 282 phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THANH TRƯỜNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 282 yêu cầu tổ chức đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, chỉ đạo, định hướng những nội dung, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện phong trào thi đua.

Thông qua đợt thi đua, mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục cụ thể hóa niềm tự hào truyền thống bằng những việc làm thiết thực, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (Ảnh: THANH TRƯỜNG)

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần quyết tâm thể hiện bằng các hành động, việc làm cụ thể, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 282 quyết tâm phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.