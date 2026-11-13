Tuổi trẻ Trung đoàn 196 phát động thi đua cao điểm “Thanh niên quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”

Chiều 13-11, Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Thanh niên quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đội (8-2-1952 - 8-2-2027). Thượng tá Nguyễn Trần Thanh - Phó Chính ủy Trung đoàn dự, chỉ đạo.

Các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên về truyền thống “Xung kích, sáng tạo, dũng cảm, ngoan cường, quyết chiến, quyết thắng” trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đội. Đoàn cơ sở Trung đoàn đã cụ thể hóa các nội dung của đợt thi đua cao điểm, tập trung vào các nội dung: Chính trị, tư tưởng tốt nhất, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” giai đoạn mới; thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số hiệu quả nhất; chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Trần Thanh yêu cầu các tổ chức đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành vượt chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.