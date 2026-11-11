Tuổi trẻ Trại giam Thanh Phong xung kích giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đoàn viên thanh niên Trại giam Thanh Phong khẩn trương hỗ trợ người dân xã Nông Cống di dời đến nơi an toàn.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống bị ngập úng, nước dâng cao, giao thông chia cắt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của Nhân dân. Trước tình hình đó, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm không để người dân đơn độc trong khó khăn, tuổi trẻ Trại giam Thanh Phong đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều và tối ngày 9/11/2026, ngay khi nhận được thông tin về tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên Trại giam Thanh Phong đã khẩn trương lên đường, phối hợp với các lực lượng tại địa phương hỗ trợ di dời các hộ dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, nước lũ dâng cao, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, các đoàn viên vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con.

Tuổi trẻ Trại giam Thanh Phong phát huy tinh thần xung kích, chung tay bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Không chỉ kịp thời có mặt trong thời điểm mưa lũ, sau khi nước rút, tuổi trẻ Trại giam Thanh Phong tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hướng về những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Chiều ngày 10/11/2026, đoàn viên thanh niên cùng Hội Phụ nữ Trại giam Thanh Phong – Cục C10, Bộ Công an đã đến hỗ trợ Trường Mầm non Nông Cống 1 – Phân hiệu Vạn Thiện khắc phục hậu quả ngập lụt.

Trước đó, nước lũ dâng cao đã tràn vào các phòng học, gây ảnh hưởng đến khuôn viên, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Ngay sau khi có mặt, các đoàn viên, hội viên đã không quản ngại khó khăn, cùng cán bộ, giáo viên nhà trường khẩn trương dọn dẹp, thu gom bùn đất, lau chùi nền nhà, vệ sinh phòng học, sắp xếp lại đồ dùng và thu dọn những cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Những công việc tưởng chừng giản dị nhưng được thực hiện bằng tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm đã góp phần giúp nhà trường từng bước khôi phục môi trường học tập sạch sẽ, an toàn, sớm ổn định hoạt động dạy và học, đón các em học sinh trở lại trường.

Đoàn viên thanh niên và Hội Phụ nữ Trại giam Thanh Phong hỗ trợ Trường Mầm non Nông Cống 1 – Phân hiệu Vạn Thiện khắc phục hậu quả ngập lụt.

Sự có mặt kịp thời của đoàn viên thanh niên và Hội Phụ nữ Trại giam Thanh Phong không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về nhân lực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thời điểm còn nhiều khó khăn, bộn bề sau thiên tai. Đón nhận sự giúp đỡ chân tình ấy, đại diện nhà trường bày tỏ sự xúc động, trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí đã không quản ngại đường sá, vất vả, cùng các cô giáo chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ.

Từ những hoạt động thiết thực trong hai ngày 9 và 10/11, có thể thấy rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Phong đối với cộng đồng. Dù ở thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp hay khi nước đã rút, những người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn luôn sẵn sàng có mặt tại những nơi người dân cần, góp sức bảo vệ tính mạng, tài sản và hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn.

Sự chung sức của các lực lượng góp phần thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên và Hội Phụ nữ Trại giam Thanh Phong tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy, gần dân, sát dân và hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Sáng 11/11, thầy, trò trường THCS Công Chính, phân hiệu Công Liêm khắc phục sau lũ.