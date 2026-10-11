Tuổi trẻ TPHCM chung tay xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy kinh tế số

Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu và Đoàn phường Vũng Tàu ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động thanh niên

Ban Tổ chức phát động Tuần lễ học tập suốt đời theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động cao điểm hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng số để phát triển kinh tế số; ra mắt Đội hình thanh niên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng số.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng tủ sách cho thanh niên; khai trương hồ bơi di động, Phố quà tặng Thanh niên và Bến đỗ Thanh niên... góp phần mở rộng không gian sinh hoạt, vui chơi và kết nối cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh ý nghĩa của việc học tập suốt đời, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Bạn trẻ phát huy tinh thần xung kích, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập.

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM tặng quà cho học sinh

Thông qua chương trình, tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần tự học theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy vai trò của thanh niên trong đời sống cộng đồng.