Tuổi trẻ TP Huế xung kích trên mặt trận chuyển đổi số

Hoạt động “Cà phê chuyển đổi số” được triển khai tại xã Long Quảng, TP Huế. Ảnh: QUỲNH TRANG

Đưa kỹ năng số đến gần người dân vùng cao

Long Quảng là xã miền núi của TP Huế, với gần 86% dân số là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân còn hạn chế. Trước thực tế đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Quảng phối hợp với Công an xã tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, triển khai mô hình “Bình dân học vụ số” gắn với “Cà phê chuyển đổi số”, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Đoàn viên, thanh niên xã Long Quảng, TP Huế hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Ảnh: QUỲNH TRANG

Đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng Công an xã trực tiếp hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng, tích hợp tài khoản vào mục An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và thực hiện các thao tác cần thiết trên môi trường số. Việc hướng dẫn trực tiếp giúp người dân dễ tiếp cận, thực hành và từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số.

“Được đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn và thực hành trên điện thoại, tôi thấy các thao tác dễ hiểu, thuận tiện hơn”, ông A Lăng Aphứt, người dân thôn A Rơng, xã Long Quảng chia sẻ. Ông cho biết, trước đây từng thử chuyển tiền, sử dụng VNeID và một số ứng dụng trực tuyến nhưng chưa nắm rõ cách thực hiện nên còn e ngại, lo thao tác sai hoặc gặp phải lừa đảo.

Hoạt động “Cà phê chuyển đổi số” được triển khai tại xã Long Quảng, TP Huế. Ảnh: QUỲNH TRANG

Anh Hồ Đức Mạnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Quảng cho biết, với đặc thù là xã miền núi, việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai mà cần thường xuyên, kiên trì, với những phương thức gần gũi, phù hợp với thực tế địa phương.

Chuẩn hóa nghiệp vụ, kỹ năng số

Thực hiện Kế hoạch 55 ngày cao điểm triển khai Chiến dịch “Mùa hè số” năm 2026, các cấp bộ Đoàn tại TP Huế đã đồng loạt thành lập, duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Điểm nổi bật của chiến dịch là các hoạt động được triển khai theo hướng sát cơ sở, sát nhu cầu thực tế của người dân.

Đoàn viên, thanh niên không chỉ hướng dẫn tại các điểm tập trung mà còn chủ động đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng để hỗ trợ; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở triển khai những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Cùng với Chiến dịch “Mùa hè số” năm 2026, UBND TP Huế vừa ban hành Kế hoạch số 588/KH-UBND về chuẩn hóa nghiệp vụ, kỹ năng số cho cán bộ chuyên trách chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng TP Huế giai đoạn 2026 – 2030. Qua đó, hướng đến chuẩn hóa năng lực đội ngũ trực tiếp tham mưu, triển khai và hỗ trợ chuyển đổi số, bảo đảm việc đào tạo gắn với yêu cầu công việc và khả năng ứng dụng thực tế.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, bên cạnh kiến thức, kỹ năng số cơ bản, chương trình được thiết kế theo từng nhóm đối tượng, gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Đây được xem là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường số, thúc đẩy người dân chủ động tiếp cận các tiện ích số, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số tại TP Huế.

Theo lộ trình, giai đoạn 2028 – 2030, TP Huế tiếp tục duy trì việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hằng năm cho 100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt đủ năng lực hướng dẫn, tập huấn lại tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần lan tỏa kiến thức và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số từ thành phố đến cơ sở.