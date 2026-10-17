Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống, lan tỏa lối sống đẹp

Sáng 17/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2026.

Ban tổ chức trao tặng bộ dụng cụ hỗ trợ điều phối an toàn giao thông cho các đội hình thanh niên phản ứng nhanh tại chương trình.

Chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10, bao gồm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, giao lưu, triển lãm và tuyên truyền về an toàn giao thông. Chương trình “Thanh âm thế hệ vươn mình” tạo cơ hội cho đoàn viên, hội viên, thanh niên gặp gỡ, giao lưu với các tuyển thủ, vận động viên tiêu biểu. Bên cạnh đó, chuỗi talkshow “Thanh âm Sống đẹp” với sự tham gia của các Hoa hậu, Á hậu tiêu biểu sẽ lan tỏa những câu chuyện đẹp, lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm trong giới trẻ.

Không gian triển lãm truyền thống 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng các gian hàng của câu lạc bộ, đội, nhóm và các Hội trực thuộc cũng được tổ chức, nhằm giới thiệu những dấu ấn trong quá trình xây dựng, phát triển của tổ chức Hội, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động cộng đồng.

Các thanh niên tham quan, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại chương trình.

Không gian tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút đông đảo đoàn viên, tham niên tham gia, tìm hiểu.

Đặc biệt, nhạc hội HCMC Youth Concert 2026 với chủ đề “Thanh âm Lên đàng” diễn ra vào 18 giờ, ngày 18/10 là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật, chương trình hướng đến kết nối các giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thành phố.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2026 cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Anh Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng bộ dụng cụ hỗ trợ điều phối an toàn giao thông cho các đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh tại chương trình.

Tại lễ khai mạc, ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, văn hóa giao thông không chỉ thể hiện ở việc chấp hành pháp luật mà còn ở thái độ ứng xử văn minh, tôn trọng và chia sẻ với những người cùng tham gia giao thông.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ sở Hội trực thuộc chủ động rà soát, hỗ trợ hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Đại diện Công an giao thông trình bày về những quy định khi tham gia giao thông với các thanh niên tại chương trình.

Các chiến sĩ thanh niên công an tuyên truyền về những tác hại của ma túy đến với thanh niên tại chương trình.

Thanh niên TP Hồ Chí Minh ký tên hưởng ứng nói không với ma túy tại chương trình.

Các cấp Hội được khuyến khích tăng cường vận động nguồn lực xã hội, kết nối doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng tham gia các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Lê Tuấn Anh, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Hội đã trở thành mái nhà chung đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước, tình nguyện và sáng tạo. Chuỗi hoạt động lần này không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn tạo động lực để thanh niên Thành phố tiếp tục rèn luyện, sống đẹp, sống có ích và tích cực đóng góp vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.