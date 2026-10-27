Tuổi trẻ tiếp sức giúp dân trong mùa thu hoạch lúa

Những ngày lúa chín cũng là lúc người nông dân bước vào khoảng thời gian tất bật nhất trên đồng ruộng. Chia sẻ khó khăn với những gia đình neo người, thường xuyên đau ốm, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang Nghệ An đã kịp thời xuống đồng giúp dân gặt lúa.

Công an xã, đoàn viên, lực lượng vũ trang Mường Quàng hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa

Tại xã Mường Quàng, những ngày qua, hơn 20 đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng công an, bộ đội và các chi đoàn xóm, bản đã cùng nhau xuống đồng, hỗ trợ ba gia đình ông Hà Ngọc Vinh, Hà Xuân Đoàn và Vi Xuân Thanh ở xóm Châu Thôn thu hoạch lúa.

Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên thường xuyên đau ốm, việc đồng áng vì thế gặp không ít trở ngại. Khi lúa ngoài đồng đã chín vàng, khối lượng công việc dồn lại trong khi sức người có hạn, việc thu hoạch đúng thời điểm trở thành áp lực đối với từng gia đình.

Sự xuất hiện của những đoàn viên, thanh niên đã giúp công việc đồng áng bớt phần nặng nhọc. Người cúi xuống cắt lúa, người thu gom, bó thành từng bó, người vận chuyển lúa ra khỏi ruộng. Mỗi người một việc, không khí lao động trên đồng cũng trở nên khẩn trương hơn.

Đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang chung tay giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa

Không phải là những công việc xa lạ với người nông dân, nhưng giữa thời điểm lúa chín đồng loạt, thêm một bàn tay góp sức cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian thu hoạch.

Những bó lúa lần lượt được gom lại, đưa ra khỏi ruộng, mang theo niềm vui và sự nhẹ nhõm của các gia đình được hỗ trợ.

Bà Vi Thị Hoa, được hỗ trợ tại xóm Châu Thôn, xã Mường Quàng chia sẻ: “Gia đình tôi sức khỏe không tốt, việc thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn.

May có các đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an, bộ đội đến giúp đỡ nên công việc thuận lợi hơn. Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của mọi người. Đây là nguồn động viên lớn đối với gia đình”.

Từ những thửa ruộng ở Mường Quàng, màu áo xanh tình nguyện đang góp phần làm cho mùa gặt thêm ấm áp. Sự giúp đỡ không phô trương, không cầu kỳ, nhưng đủ để người dân cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng và thêm vững lòng trước những khó khăn trong cuộc sống.

Tại xã Châu Hồng, công việc thu hoạch lúa cũng đặt ra không ít trở ngại. Ở khu vực bản Ngọc, thuộc bản Na Noong cũ, nhiều thửa ruộng lầy lội khiến máy gặt lớn khó tiếp cận. Trong khi đó, lúa đã chín, nếu không sớm thu hoạch, người dân có nguy cơ chịu thiệt hại khi thời tiết chuyển biến bất lợi.

Trước tình hình đó, Chi đoàn Công an xã Châu Hồng đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa.

Công an xã Mường Quàng hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa. Ảnh: Phan Tuyết

Không có máy móc hỗ trợ tại những thửa ruộng khó tiếp cận, công việc chủ yếu dựa vào sức người. Từng khóm lúa được cắt bằng tay, gom lại thành bó rồi vận chuyển ra khỏi ruộng. Những bó lúa nặng trĩu hạt đòi hỏi người lao động phải khéo léo, chắc tay, nhất là khi di chuyển trên nền đất mềm, trơn trượt.

Giữa những thửa ruộng vàng óng, màu áo xanh của lực lượng công an nổi bật trên nền lúa chín. Các chiến sĩ cùng người dân khẩn trương làm việc, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đưa lúa về nhà.

Nắng nóng, bùn đất và những công việc đòi hỏi sức lực khiến buổi lao động tình nguyện không tránh khỏi vất vả. Thế nhưng, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình vẫn hiện rõ trong từng phần việc.

Những bó lúa được cắt gọn, buộc chắc, lần lượt chuyển khỏi ruộng, giúp người dân giảm bớt khối lượng công việc vốn khó có thể hoàn thành nhanh chóng nếu chỉ dựa vào sức lao động của gia đình.

Đối với bà con ở những khu vực còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ ấy càng có ý nghĩa khi mùa vụ không chờ đợi. Một ngày thu hoạch đúng thời điểm có thể giúp hạn chế nguy cơ thất thoát, bảo vệ thành quả lao động sau nhiều tháng chăm sóc đồng ruộng.

Không chỉ góp sức trong lúc thu hoạch, việc lực lượng công an cơ sở cùng người dân lao động trên đồng còn tạo nên sự gắn bó gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ với cộng đồng dân cư.

Những bó lúa sau khi thu hoạch được vận chuyển về tận các hộ gia đình

Không riêng Mường Quàng và Châu Hồng, tại xã Hữu Kiệm, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng tích cực tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Với lực lượng dân quân, việc xuống đồng không chỉ là hoạt động giúp đỡ người dân trong thời điểm mùa vụ khẩn trương mà còn là dịp để phát huy vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Bằng sức trẻ và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ cùng bà con thu hoạch lúa, góp phần giảm bớt gánh nặng cho những gia đình thiếu lao động.

Sự tham gia của lực lượng dân quân giúp người dân có thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ công việc và chủ động hơn trước những diễn biến khó lường của thời tiết.

Thay vì chỉ dừng lại ở lời động viên, các lực lượng đã trực tiếp có mặt trên đồng ruộng, cùng làm, cùng chia sẻ công việc với bà con. Đó cũng là cách để tinh thần tình nguyện đi vào đời sống bằng những hành động gần gũi, gắn với nhu cầu thiết thực của cộng đồng.