Tuổi trẻ tiếp nối mạch nguồn văn hóa

Anh Lò Hùng Đức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thực hành văn hóa nhạc cụ truyền thống dân tộc.

Từ nhỏ anh Lò Hùng Đức, thôn C10, xã Thanh An đã có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa truyền thống dân tộc Thái. Những lời ca, tiếng hát, điệu múa, trang phục truyền thống và chữ viết cổ luôn khơi gợi trong anh sự tò mò, yêu thích. Càng tìm hiểu, anh Đức càng nhận thức rõ giá trị của văn hóa truyền thống đối với đời sống tinh thần và bản sắc của mỗi dân tộc. Từ niềm yêu thích ban đầu, anh dần hình thành ý thức phải học hỏi, thực hành và góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Năm 2021, anh Đức bắt đầu tham gia hoạt động tại Hội Văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. Hiện nay, anh là thành viên Ban Chấp hành kiêm Thư ký Ban Truyền thông của Hội. Tham gia hoạt động hội, anh có thêm điều kiện tiếp cận với những người am hiểu văn hóa truyền thống, tham gia hoạt động giao lưu, biểu diễn, tuyên truyền và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Đây là môi trường để anh hiện thực hóa mong muốn đóng góp sức trẻ vào công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Với niềm yêu thích chữ Thái cổ, anh Đức dành nhiều thời gian tìm hiểu chữ viết Thái cổ. Việc học đọc, học viết giúp anh tiếp cận sâu hơn với ngôn ngữ và giá trị văn hóa được lưu giữ qua các tư liệu, câu chuyện, phong tục của đồng bào. Theo anh, muốn gìn giữ văn hóa trước hết phải hiểu, thực hành và trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ sau.

Anh Lò Hùng Đức chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã rất yêu thích văn hóa dân tộc Thái. Vì vậy, tôi đã theo học chữ viết, học hát và tham gia Hội Văn hóa dân tộc Thái để tiếp nối niềm đam mê. Hiện tại, tôi là MC song ngữ, thường xuyên tham gia hát, múa, biểu diễn nhạc cụ tại nhiều chương trình”.

Trong các chương trình văn hóa, văn nghệ do Hội tổ chức hoặc tham gia phối hợp thực hiện, anh Đức thường đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Thái. Với khả năng sử dụng song ngữ, anh giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống, phong tục và văn hóa của đồng bào Thái đến người dân và du khách. Anh cũng trực tiếp tham gia biểu diễn văn nghệ, sử dụng đàn tính, trống, chiêng trong những chương trình giao lưu, sinh hoạt cộng đồng.

Ngoài ra anh Đức còn thường xuyên tham gia vai diễn trong các tác phẩm truyền thông về điệu múa, lời hát và văn hóa của người Thái ngành Thái đen. Qua mỗi vai diễn anh có cơ hội thực hành, rèn luyện kỹ năng, đồng thời góp phần đưa những nét đẹp văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Để lan tỏa hơn nữa những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc mình, anh Đức tích cực tham gia hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các hội viên cao tuổi, những người có nhiều năm gắn bó và am hiểu văn hóa dân tộc. Với các loại nhạc cụ truyền thống độc đáo của người Thái, anh dành thời gian tìm hiểu cách sử dụng, kỹ thuật biểu diễn và những kinh nghiệm được đúc kết qua thực tiễn. Những buổi gặp gỡ, trao đổi giúp anh bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và hiểu sâu hơn về ý nghĩa của từng loại nhạc cụ trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Chị Lò Thị Pánh, thành viên Câu lạc bộ Văn hóa Thái tỉnh chia sẻ, niềm đam mê đặc biệt với văn hóa đồng bào dân tộc của những người trẻ như anh Đức góp phần tạo sự gắn kết giữa các hội viên trẻ với những người đi trước và lan tỏa tinh thần gìn giữ, phát huy văn hóa Thái.

Thực tế cho thấy, để văn hóa truyền thống được gìn giữ bền vững, vai trò của thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng. Bởi khi người trẻ chủ động tìm hiểu, học tập và đưa các giá trị văn hóa vào những hoạt động thường ngày, việc bảo tồn sẽ trở nên gần gũi, thiết thực hơn. Sự kết nối giữa những người am hiểu văn hóa lâu năm với lớp trẻ tạo điều kiện để kinh nghiệm, kỹ năng và những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Với anh Lò Hùng Đức, hành trình gìn giữ văn hóa dân tộc Thái bắt đầu từ tình yêu và được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì học hỏi, thực hành qua từng hoạt động cụ thể. Dù còn nhiều điều cần tiếp tục tìm hiểu, hoàn thiện, những việc làm của anh đã thể hiện trách nhiệm của người trẻ đối với di sản văn hóa dân tộc. Từ những cá nhân tâm huyết như anh, mạch nguồn văn hóa Thái có thêm điều kiện tiếp nối, lan tỏa và hiện diện trong đời sống hôm nay, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa cho các thế hệ mai sau.