Trao truyền từ cộng đồng

Những ngày qua, CLB Chèo bả trạo thôn An Tịnh (xã Phù Mỹ Đông) tích cực tập luyện, chuẩn bị tham gia chương trình giao lưu “Đêm văn nghệ di sản” do UBND xã tổ chức vào tối 23 và 24-11. Dưới sự hướng dẫn của anh Phan Văn Nhật - Trưởng thôn An Tịnh, Chủ nhiệm CLB, cùng các nghệ nhân lớn tuổi, những thành viên trẻ từng bước thuần thục động tác, nhịp phách và kỹ thuật biểu diễn, đồng thời hiểu thêm về loại hình nghệ thuật gắn với đời sống văn hóa cư dân vùng biển.

Câu lạc bộ Chèo bả trạo thôn An Tịnh (xã Phù Mỹ Đông) duy trì tập luyện hằng tháng. Ảnh: Phan Lài

Em Phạm Nguyễn Ngọc Khang (SN 2012), thành viên CLB, chia sẻ: “Từ khi tham gia CLB, được các bác, các anh tận tình hướng dẫn, em hiểu hơn về ý nghĩa của chèo bả trạo nên càng muốn tiếp tục học hỏi, góp sức gìn giữ và phát huy”.

Thành lập vào tháng 7-2025, CLB Chèo bả trạo thôn An Tịnh có 16 thành viên từ 14 - 30 tuổi, duy trì tập luyện hằng tháng và tham gia các sự kiện văn hóa tại địa phương. Theo anh Nhật, sự hướng dẫn của thế hệ đi trước giúp lớp trẻ từng bước nắm vững kỹ thuật biểu diễn, tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống.

Tại xã Ia Krái, CLB Cồng chiêng thanh thiếu nhi ra mắt cách đây hơn 2 tháng với 30 thành viên ở các thôn, làng. Sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng, các thành viên được nghệ nhân hướng dẫn đánh chiêng, tìm hiểu ý nghĩa của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ngày 6-11, CLB tham gia biểu diễn tại lễ công bố sản phẩm du lịch văn hóa xã Ia Krái năm 2026.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia Liên hoan cồng chiêng trong thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Phan Lài

Anh Rơ Châm Thương - Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ nhiệm CLB - cho biết: “Là những người trẻ sinh ra từ làng, cồng chiêng, múa xoang đã gắn bó với đời sống của chúng tôi. Vì thế, khi CLB thành lập, các bạn trẻ rất hào hứng tham gia và cố gắng tập luyện để có thể đánh chiêng giỏi, múa xoang đẹp hơn”.

Đưa di sản đến gần hơn với người trẻ

Nếu các CLB ở cơ sở tạo điều kiện để thanh thiếu nhi trực tiếp thực hành di sản thì môi trường học đường mở ra những cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa truyền thống.

Ngày 14-11, Đoàn trường phối hợp với Tổ Ngữ văn Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Học sinh Trưng Vương với nghệ thuật tuồng truyền thống Bình Định”.

Các nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, học sinh được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh); tìm hiểu lịch sử và những nét đặc trưng của nghệ thuật tuồng.

Đặc biệt, trích đoạn “Trưng Trắc đề cờ” thêm ấn tượng khi được biểu diễn ngay tại Trường THPT Trưng Vương - ngôi trường mang tên nữ anh hùng dân tộc. Không chỉ thưởng thức, học sinh còn được đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với nghệ sĩ, qua đó hiểu thêm về giá trị và nét độc đáo của loại hình sân khấu truyền thống này.

Cô Trần Đặng Thanh Loan - Bí thư Đoàn Trường THPT Trưng Vương - cho biết: Ngoài hoạt động ngoại khóa, Đoàn trường còn tổ chức cho học sinh tham quan Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Qua đó, giúp các em bổ sung kiến thức ngoài sách giáo khoa, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trân trọng các giá trị lịch sử, văn hóa.

Bên cạnh tổ chức các cuộc thi, Tỉnh đoàn còn vận động nguồn lực trao tặng cồng chiêng, nhạc cụ, trang phục cho các CLB, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi tiếp cận, thực hành và gìn giữ văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay. Đó cũng là cách để mạch nguồn văn hóa của cha ông tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Cùng với hoạt động trải nghiệm tại trường học, các sân chơi do tổ chức Đoàn, Hội triển khai cũng tạo cơ hội để thanh thiếu nhi giao lưu, thể hiện năng khiếu và tình yêu di sản.

Tháng 10 vừa qua, tại công viên xã Chư Păh, Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan cồng chiêng trong thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 với 5 đội đến từ các xã Chư Păh, Ia Ly, Ia Khươl, Ia Phí và Ia Hrung tham gia. Nhiều tiết mục tái hiện đời sống văn hóa cộng đồng được trình diễn kết hợp diễn tấu cồng chiêng và múa xoang.

Giành giải nhất trình diễn cồng chiêng là đội thi xã Ia Ly với 48 thanh thiếu nhi làng Kép. Anh Rơ Châm Prưng (thành viên đội thi) chia sẻ: “Làng Kép thường xuyên đón du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Chúng tôi rất vui khi được biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách, đồng thời có cơ hội giao lưu, giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Việc đạt giải cao tại liên hoan cũng là động lực để thế hệ trẻ trong làng tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”.