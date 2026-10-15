Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên số

Tuổi trẻ phường Bách Quang ra mắt mô hình "Nhà văn hóa số", tạo kênh thông tin kết nối chính quyền và người dân ở cơ sở.

"Nhà văn hóa số"

Tại Nhà văn hóa tổ dân phố Tân Thành, phường Bách Quang, người dân chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR để tra cứu danh bạ cán bộ, lịch họp, nghị quyết, quy ước và thông báo của tổ dân phố. Thao tác có thể thực hiện qua Zalo hoặc camera điện thoại mà không cần cài đặt thêm ứng dụng. Người dân cũng có thể gửi phản ánh, kiến nghị thông qua kênh thông tin này.

Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, nhu cầu tra cứu thông tin và liên hệ với cán bộ cơ sở cũng tăng lên. Xuất phát từ thực tế đó, Đoàn phường Bách Quang xây dựng mô hình “Nhà văn hóa số”, chọn tổ dân phố Tân Thành làm điểm triển khai. Đây là mô hình đầu tiên được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Đoàn phường dự kiến tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng đến 15 tổ dân phố trên địa bàn.

Anh Dương Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bách Quang, Bí thư Đoàn phường, cho biết: Sau gần một tháng vận hành thử nghiệm, người dân đã xem, tương tác với các bài viết và gửi kiến nghị về môi trường, thu gom rác, chiếu sáng đường phố. Ngay sau quá trình thử nghiệm, Đoàn phường sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhiều người biết và sử dụng tiện ích này, qua đó giúp các phản ánh từ cơ sở được tiếp nhận, chuyển tới tổ dân phố xem xét.

Để người dân dễ tiếp cận và chủ động sử dụng mô hình, Đoàn phường thành lập đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng gồm 15 đoàn viên. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân quét mã QR, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Với người cao tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, đoàn viên tận tình hỗ trợ từng thao tác. Ông Lã Văn Long, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Thành, đánh giá danh bạ điện tử giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin cán bộ sau sáp nhập. Chi bộ cũng có thể cập nhật lịch sinh hoạt, nghị quyết để đảng viên theo dõi. Theo ông, đây là kênh thông tin thiết thực, giúp người dân nắm bắt tình hình và gửi ý kiến đến lãnh đạo tổ dân phố.

Từ một mã QR tại nhà văn hóa, người dân có thêm cách tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời mở rộng kênh trao đổi với tổ dân phố. Mô hình cho thấy chuyển đổi số ở cơ sở không nhất thiết bắt đầu từ những giải pháp phức tạp,

Không chỉ đưa công nghệ đến cộng đồng, thanh niên Thái Nguyên còn chủ động ứng dụng công nghệ vào công việc chuyên môn, từng bước nâng cao hiệu quả xử lý nhiệm vụ.

Anh Dương Hùng Linh, chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Công ty Điện lực Thái Nguyên, đã đề xuất sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ công việc tại các phòng, ban.

Theo anh, trước đây, quá trình soạn thảo và rà soát một phương án có thể mất khoảng một tuần. Khi ứng dụng AI để gợi ý, kiểm tra nội dung, thời gian thực hiện được rút xuống còn khoảng 3-4 ngày.

Năng lực ứng dụng công nghệ của anh Linh còn được khẳng định tại Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc. Vượt qua 75 thí sinh dự thi, anh Linh đã giành giải Nhì. Kết quả này ghi nhận khả năng vận dụng kiến thức, công nghệ vào giải quyết những nhiệm vụ gắn với công việc chuyên môn của một cán bộ trẻ.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Từ những sáng kiến ở cơ sở đến việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn, thanh niên Thái Nguyên đang góp phần cụ thể hóa các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.

Trong hành trình đó, việc thanh niên nâng cao năng lực số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của địa phương.

Anh Dương Hùng Linh, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Công ty Điện lực Thái Nguyên (áo xanh) trao đổi về chuyển đổi số tại đơn vị.

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 119 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 5.290 đoàn viên, thanh niên. Các đội hình đã hỗ trợ hơn 65.000 lượt người dân tại 92 xã, phường tiếp cận công nghệ, dịch vụ công trực tuyến và những nền tảng số thiết yếu. Cùng với đó, có 159.602 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số; 100% đoàn cơ sở sử dụng nền tảng số trong quản lý đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Chuyển đổi số trong thanh niên cần gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và những nhu cầu cụ thể ở cơ sở. Đoàn viên vừa chủ động học tập, ứng dụng công nghệ trong công việc, vừa phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số. Thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục bồi dưỡng năng lực số, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; khuyến khích các sáng kiến giải quyết vấn đề thực tiễn, đồng thời đánh giá hiệu quả bằng sản phẩm và lợi ích mang lại cho cộng đồng”.

Tiếp nối truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Thái Nguyên đang biến tri thức công nghệ thành những giải pháp thiết thực phục vụ cộng đồng, nâng cao hiệu quả công việc.

Khi sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tế, được người dân đón nhận và có khả năng nhân rộng, tinh thần xung kích của thanh niên sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Đó cũng là cách tuổi trẻ hôm nay khẳng định vai trò, trách nhiệm trong hành trình xây dựng Thái Nguyên hiện đại, phát triển bền vững.