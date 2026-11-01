Tuổi trẻ tiên phong phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tọa đàm tập trung thảo luận chủ đề “Nghị quyết 26-NQ/TW và những cơ hội mới cho thanh niên trong phát triển du lịch Việt Nam”, qua đó góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp kết nối cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đoàn, chuyên gia, doanh nghiệp, ngân hàng, địa phương và thanh niên; qua đó trao đổi định hướng chính sách, chia sẻ sáng kiến và huy động nguồn lực cho phát triển du lịch.

Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Tỉnh đoàn Cao Bằng và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Du lịch Hà Nội tổ chức tọa đàm cùng chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa trong hai ngày 31/10-1/11.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tuấn Linh phát biểu tại toạ đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh, thanh niên cần phát huy vai trò chủ thể, tiên phong và sáng tạo, chủ động tham gia triển khai các chủ trương, chính sách phát triển du lịch. Mỗi ý tưởng tốt cần được nuôi dưỡng bằng tri thức, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và hành động kiên trì. Đồng thời đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hỗ trợ các dự án được giới thiệu tại chương trình; tăng cường kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và địa phương để từng bước đưa sáng kiến của thanh niên vào thực tiễn.

Đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại toạ đàm.

Ở góc độ tổ chức Đoàn, đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ: “Thanh niên cần được xác định không chỉ là lực lượng tham gia, mà còn là lực lượng chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, kết nối nguồn lực và trực tiếp tham gia kiến tạo những giá trị mới cho ngành du lịch”. Đặc biệt, vai trò của tổ chức Đoàn là cầu nối đồng hành, hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát huy giá trị văn hóa bản địa trong phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo, bền vững.

Tọa đàm được triển khai với hai phiên nội dung. Phiên thứ nhất tập trung trao đổi chính sách, làm rõ định hướng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW; cơ hội và cơ chế hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển du lịch; vai trò của tổ chức Đoàn tại địa phương; đồng thời thảo luận việc phát triển sản phẩm du lịch mới và phát huy vai trò thanh niên trong quảng bá điểm đến.

Với thông điệp “Thanh niên kiến tạo – Cộng đồng hưởng lợi – Du lịch phát triển”, tọa đàm hướng tới mở rộng cơ hội để thanh niên tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển du lịch Việt Nam theo hướng sáng tạo, bền vững, gắn với bản sắc văn hóa.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự toạ đàm.

Phiên thứ hai giới thiệu hai mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên địa phương đề xuất. Đại diện thanh niên khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn trình bày dự án “Lân Nóng - Làng Hao: Kết nối bản sắc, kiến tạo du lịch xanh”; đại diện thanh niên khởi nghiệp tỉnh Cao Bằng giới thiệu dự án “Nùng Indigo - Bảo tồn và phát triển nghề nhuộm chàm truyền thống kết hợp với du lịch cộng đồng”.

Cả hai dự án đều khai thác tiềm năng, bản sắc văn hóa và nguồn lực sẵn có tại địa phương; kết nối hoạt động trải nghiệm với sinh kế của người dân, đồng thời chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong truyền thông, quảng bá điểm đến. Sau phần giới thiệu, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi, góp ý, đề xuất hướng hoàn thiện sản phẩm và kết nối dự án với chuyên môn, nguồn lực, thị trường, tour tuyến phù hợp.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng hai gói đào tạo về du lịch, chuyển đổi số và số hóa dự án, mỗi gói trị giá 200 triệu đồng, cho Tỉnh đoàn Cao Bằng và Tỉnh đoàn Lạng Sơn. Các gói hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cho thanh niên địa phương trong xây dựng, phát triển mô hình du lịch gắn với chuyển đổi số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.