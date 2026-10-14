Tuổi trẻ Thủ đô tự tin, bứt phá trong kỷ nguyên số

Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội về những dấu ấn nổi bật của đợt thi đua.

Khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa tinh thần cống hiến

- Thưa đồng chí, chiến dịch 70 ngày cao điểm thi đua hướng tới mốc son 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam đã được triển khai với những dấu ấn nổi bật nào?

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Ảnh: PV

- Với những người làm công tác Hội, mốc 70 năm là cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua để thêm tự hào và có thêm động lực tiếp bước. Được thành lập từ năm 1956, hiện toàn Hội LHTN Việt Nam thành phố có 137 cơ sở trực thuộc, gồm 126 đơn vị xã, phường và 11 hội, câu lạc bộ trực thuộc, với tổng số 946.580 hội viên. Năm nay, kỷ niệm 70 năm diễn ra trong không khí cả nước chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XIII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bối cảnh đặc biệt này đã tạo nên sinh khí mới, biến đợt thi đua cao điểm thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và ý chí tự cường trong mỗi hội viên. Ngay từ tháng 7, Ban Thư ký Hội ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống, trọng tâm là chiến dịch "70 ngày hành động - 70 công trình - 70 câu chuyện đẹp" để triển khai phong trào đến toàn bộ các cấp bộ Đoàn, Hội.

Điều tôi tâm đắc nhất là phong trào đã được các cấp bộ Hội đón nhận bằng tinh thần chủ động, sáng tạo. 100% cơ sở Hội, CLB trực thuộc thường xuyên đăng tải thông tin về các công trình, phần việc của phong trào. Đặc biệt, toàn Hội đã phát động 95 cuộc thi sáng tạo sản phẩm tuyên truyền như thiết kế pano, áp phích, khẩu hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những con số này cho thấy thanh niên hôm nay đã làm chủ công nghệ để kể câu chuyện của chính mình về tổ chức Hội, đúng với tinh thần "tự tin trong tương lai số"

- Công tác giáo dục lý tưởng và lan tỏa các giá trị sống đẹp cho thanh niên được Hội thể hiện qua những hoạt động cụ thể nào, thưa đồng chí?

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh" cho cán bộ Hội. Ảnh: PV

- Chúng tôi xác định giáo dục bằng tấm gương thực tế là phương thức sinh động và thuyết phục nhất đối với giới trẻ. Thông qua đợt thi đua "70 ngày - 70 câu chuyện đẹp", các cấp bộ Hội liên tục giới thiệu những gương thanh niên, cán bộ Hội tiêu biểu có hành động nhân ái, làm kinh tế giỏi hoặc đạt thành tích xuất sắc. Mục đích cốt lõi là lan tỏa năng lượng tích cực, tạo động lực để xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng.

Song song đó, Hội tổ chức xét chọn Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh dành cho cán bộ Hội xuất sắc, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp trên 6 lĩnh vực (học tập, giảng dạy, tình nguyện, an ninh quốc phòng, văn hóa - thể thao) và Giải thưởng Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu nhằm khẳng định những giá trị sống tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, các cấp bộ Hội đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và trên không gian mạng, tổ chức thi viết, triển lãm sản phẩm ứng dụng AI, giúp thông điệp sống đẹp tiếp cận tự nhiên, sâu rộng tới đông đảo nhân dân và thanh niên.

Hành động vì cộng đồng, khẳng định vai trò nòng cốt

- Tinh thần xung kích vì cộng đồng và dấu ấn "tương lai số" được thanh niên Thủ đô hiện thực hóa ra sao trong đợt cao điểm này, thưa đồng chí?

Các y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội khám sức khỏe cho thanh niên công nhân. Ảnh: Bảo Lâm

- Chúng tôi xác định mọi công trình, phần việc thanh niên phải mang lại giá trị thiết thực, đo đếm được cho xã hội. Hiệu quả của phong trào không nằm ở những lời kêu gọi chung chung, mà phải thể hiện qua những sản phẩm cụ thể, giải quyết đúng và trúng những vấn đề thực tiễn mà Thủ đô đang đặt ra. Trong đợt cao điểm này, các hoạt động tình nguyện được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên 3 mặt công tác chính:

Thứ nhất, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới: Tiêu biểu là chương trình ra quân ngày 20-9 tại xã Thường Tín gắn với "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ IV. Ngay sau lễ phát động, 100% cơ sở Đoàn, Hội ra quân đồng loạt, kết quả trồng mới 1.599 cây xanh, triển khai 543 công trình phần việc với 7.515 hội viên tham gia và thực hiện 64 hoạt động chuyển đổi số khu vực nông thôn.

Thứ hai, chuyển đổi số cộng đồng: Lực lượng thanh niên tích cực hỗ trợ chính quyền làm sạch dữ liệu đất đai; triển khai các mô hình "thôn số", "tổ dân phố số" hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ; đồng thời duy trì 115 buổi livestream hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên nền tảng số.

Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thường Tín. Ảnh: Bảo Lâm

Thứ ba, an sinh xã hội: Các cấp bộ Hội đẩy mạnh chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện toàn thành phố đã thu về 38.579 đơn vị máu an toàn.

- Từ thực tiễn chăm lo cho thanh niên công nhân cũng như phát triển các câu lạc bộ sở thích thời gian qua, Hội rút ra bài học gì về phương thức tập hợp, đoàn kết tuổi trẻ Thủ đô trong giai đoạn mới?

- Bài học cốt lõi là phải đưa hoạt động Hội về sát cơ sở và đánh đúng nhu cầu, sở thích chính đáng của thanh niên. Muốn tập hợp được thanh niên thì tổ chức Hội phải đồng hành và tạo ra giá trị cho họ trước. Tổ chức Hội chỉ thực sự vững mạnh khi trở thành người bạn tin cậy, đồng hành cùng sự trưởng thành và khát vọng chính đáng của từng hội viên.

Đơn cử như đối với thanh niên công nhân, lực lượng chịu nhiều áp lực lao động, Hội tập trung chăm lo thực chất qua các chương trình khám sức khỏe, tư vấn an sinh, hội thao giải trí ngay tại địa bàn sản xuất. Còn đối với đông đảo hội viên trẻ, Hội chủ động mở rộng mặt trận đoàn kết thông qua việc phát triển các câu lạc bộ theo sở thích, chuyên môn hiện đại, như: Bắn cung, Pickleball, ban nhạc trẻ... Khi tổ chức Hội bắt đúng "nhịp đập" và xu hướng của giới trẻ, thanh niên sẽ tự nguyện tìm đến, gắn kết và tự hào đồng hành cùng Hội.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt cùng các bạn trẻ trong Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân. Ảnh: PV

Trong dịp này, Hội sẽ tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống với lễ kỷ niệm, trao giải thưởng cho các gương thanh niên tiêu biểu và cán bộ Hội xuất sắc; gặp mặt nhân chứng lịch sử và cán bộ Hội qua các thời kỳ; hội nghị chuyên đề "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh"; Festival Thanh niên Thủ đô. Thành phố cũng đăng cai chặng 7 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Trung ương Hội trong tháng 10-2026, cùng Hành trình thanh niên Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hành trình hiến máu tình nguyện và đợt ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường.

Thông qua chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa này, tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô sẽ luôn thấu hiểu dòng chảy lịch sử, truyền thống văn hóa để làm hành trang vững vàng, không ngừng rèn luyện toàn diện về đạo đức, lý tưởng, trí tuệ và thể chất; quyết tâm thực hiện thắng lợi khẩu hiệu "Thanh niên Thủ đô tự hào truyền thống - Vững bước tương lai", góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, văn hiến, hiện đại.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!