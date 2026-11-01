Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa

CLB Tình nguyện viên Thủ đô vừa phối hợp cùng Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục cảnh sát Giao thông (C08), Bộ Công an và Đoàn Thanh niên xã Cẩm Tú tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2026 và Xuân tình nguyện 2027” tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Tuổi trẻ Thủ đô trao học bổng, xe đạp và túi an sinh cho học sinh, gia đình khó khăn tại xã Cẩm Tú.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách và thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa như: Đoàn Thanh niên Cục cảnh sát Giao thông - C08, Bộ Công an đã triển tổ chức tuyên truyền và tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông học đường cho các em học sinh và phụ huynh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.

Chương trình có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an và Đoàn Thanh niên xã Cẩm Tú.ặc biệt, chương trình trao 100 túi an sinh cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Tại chương trình, Cục cảnh sát Giao thông cũng đã phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam trao tặng những chiếc mũ đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cho các em học sinh nhà trường.

Bên cạnh đó, tại Trường THCS Cẩm Tú (phân hiệu Cẩm Giang), Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng tổ chức hoạt động trao tặng và tập huấn phòng học STEM cho nhà trường. Phòng học sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hỗ trợ nhà trường nâng cao điều kiện dạy và học, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành.

Đây cũng là hoạt động hướng tới việc khơi dậy niềm đam mê khám phá, tư duy sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh; trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời với chiều dài gần 1km. Công trình góp phần bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng tại địa phương, hỗ trợ việc đi lại của người dân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh địa bàn; đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, chương trình trao 100 túi an sinh cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Đặc biệt, chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 túi an sinh cho các gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng các xuất học bổng và những chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Chương trình nhận được sự chung tay của Cộng đồng Heo đất Momo - Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến, Công ty TNHH Daesang Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Want Want Việt Nam. Tổng trị giá các phần quà được trao gần 700 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức các trò chơi tập thể khuấy động, giao lưu cùng các em học sinh, đồng thời triển khai các hoạt động trao tặng sữa, xúc xích và các phần quà khác cho các em học sinh. Những hoạt động giao lưu gần gũi góp phần tạo không khí phấn khởi, mang đến niềm vui cho các em, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự gắn kết giữa các bạn trẻ và địa phương.

Bạn Hoàng Duy Khánh, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phó Trưởng ban Phong trào CLB Tình nguyện viên Thủ đô chia sẻ: “Chương trình ‘Tình nguyện mùa Đông 2026 và Xuân tình nguyện 2027’ tại xã Cẩm Tú là một hành trình đầy ý nghĩa, để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu sắc. Được gặp gỡ người dân, thăm hỏi các gia đình chính sách và chứng kiến nghị lực vượt khó của các em học sinh, tôi càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Những món quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm cả tình cảm, sự động viên và niềm hy vọng đến những hoàn cảnh còn khó khăn. Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh chính là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và mang yêu thương đến với nhiều hơn nữa những mảnh đời cần được giúp đỡ trên khắp mọi miền Tổ quốc.”