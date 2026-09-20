Tuổi trẻ Thủ đô ra quân tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026; chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt trao vật phẩm cho thành viên Đội hình “Thanh niên bảo vệ môi trường”. Ảnh: Bảo Lâm

Phát động chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và kiến tạo một Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, trong đó thanh niên cần thể hiện rõ vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo.

Đánh giá kết quả thời gian qua, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố cho biết: Chỉ trong nửa đầu năm 2026, toàn Đoàn đã triển khai 482 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và 379 hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là qua mỗi công trình, phần việc, tinh thần tình nguyện dần trở thành hành động thường xuyên, ý thức bảo vệ môi trường trở thành thói quen, trách nhiệm với cộng đồng trở thành nét đẹp trong lối sống của thanh niên Thủ đô.

Ra mắt Đội hình “Thanh niên bảo vệ môi trường”. Ảnh: Bảo Lâm

Đồng chí đề nghị mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên tiên phong phân loại rác tại nguồn; bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định; hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần; ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường, phương tiện giao thông xanh và giao thông công cộng. “Mỗi cán bộ Hội, mỗi hội viên, thanh niên sẽ trở thành một tuyên truyền viên, một tình nguyện viên và trước hết là một người thực hành lối sống xanh, để tinh thần của Ngày Chủ nhật xanh không dừng lại sau một buổi ra quân mà tiếp tục được lan tỏa trong từng gia đình, từng khu dân cư và trong đời sống hằng ngày”, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đào Đức Việt kêu gọi.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt và Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Minh Phúc trao thùng rác cho lãnh đạo 2 thôn. Ảnh: Bảo Lâm

Tại chương trình, Đội hình "Thanh niên bảo vệ môi trường" ra mắt. Đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và lan tỏa những mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội trao tặng 20 thùng rác cỡ lớn cho thôn Yên Phú và Văn Trai, với mong muốn góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường và lan tỏa thông điệp "Mỗi người một hành động xanh - mỗi ngày một việc tốt cho môi trường".

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và xã Thường Tín khánh thành “Tuyến đường Thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại thôn Văn Trai. Ảnh: Bảo Lâm

Trong khuôn khổ chương trình Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố khánh thành “Tuyến đường Thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; ra quân xoá điểm đen về rác thải, trao tặng 200 túi vải thân thiện môi trường, 2.000 túi nilon tự phân huỷ tại khu vực chợ dân sinh trên địa bàn xã Thường tín.

Cùng thời điểm, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam của 125 xã, phường trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai hoạt động ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV.

Một số hình ảnh hoạt động của các đội hình sau lễ ra quân. Ảnh: Bảo Lâm