Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Lan tỏa phong trào viết đơn tình nguyện

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thủ đô, những ngày qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 tại các xã Hòa Xá và Ứng Thiên được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Cùng với việc rà soát nguồn, tuyên truyền, vận động, các địa phương chú trọng nắm bắt tư tưởng thanh niên, khuyến khích công dân phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Thanh niên xã Hoà Xá tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Huy Nguyện

Thiếu tá Nguyễn Kiêm Thọ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Xá cho biết, toàn xã hiện có 3.167 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua rà soát, xét duyệt chuyên môn, địa phương có 1.459 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, trong đó 727 công dân có trình độ cao đẳng, đại học. Đáng chú ý, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiếp nhận 42 lá đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân của thanh niên địa phương.

Vừa tốt nghiệp đại học, thanh niên Trần Nam Ánh chia sẻ niềm vui, sự phấn khởi khi nhận lệnh gọi khám tuyển, xác định đây là cơ hội để được thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, để rèn luyện, trưởng thành, không ngại khó khăn để cống hiến sức trẻ cho quân đội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng chung tinh thần đó, thanh niên Ngô Đức Phương bày tỏ niềm tự hào, vinh dự lớn lao khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, luôn sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi mệnh lệnh và quy định khi vào môi trường quân ngũ.

Công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng được triển khai tích cực tại xã Ứng Thiên. Thiếu tá Nguyễn Hữu Dương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ứng Thiên cho biết, toàn xã hiện có 2.572 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua rà soát, xét duyệt, có 1.104 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe. Đến nay, địa phương đã có 31 thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Thanh niên Nguyễn Duy Hoàng Anh (thôn Miêng Hạ), hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Lâm nghiệp. Ngay khi nhận quyết định gọi khám sơ tuyển, Hoàng Anh đã chủ động sắp xếp việc học tập để trở về địa phương tham gia khám tuyển và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hoàng Anh cho biết, em sẵn sàng bảo lưu kết quả học tập để thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Những lá đơn tình nguyện của thanh niên Hòa Xá và Ứng Thiên cho thấy ý thức trách nhiệm, tinh thần tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương. Đây cũng là kết quả từ sự quan tâm, giáo dục, vận động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và gia đình trong việc nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sơ tuyển chặt chẽ, đúng quy định

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã Hòa Xá và Ứng Thiên tập trung tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe, bảo đảm nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình và hướng dẫn chuyên môn.

Lãnh đạo xã Hoà Xá kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Huy Nguyện

Tại xã Hòa Xá, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức sơ tuyển tập trung tại các điểm y tế trên địa bàn theo từng nhóm thôn. Mặc dù thời tiết có thời điểm mưa rét, công tác kiểm tra thể lực, thị lực, đo mạch, huyết áp và khai thác tiền sử bệnh lý vẫn được triển khai nghiêm túc, công khai, bảo đảm khách quan, chính xác và đúng tiến độ.

Tại xã Ứng Thiên, công tác sơ tuyển được tổ chức tại các điểm trạm y tế, các khâu từ tiếp đón, đăng ký đến kiểm tra thể lực, thị lực, huyết áp được bố trí khoa học, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực và an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức.

Việc thực hiện chặt chẽ các bước sơ tuyển ngay từ cơ sở góp phần đánh giá, phân loại sức khỏe ban đầu, tạo căn cứ cho các bước tuyển chọn tiếp theo. Qua đó, các địa phương chủ động quản lý nguồn công dân, bảo đảm công tác tuyển quân được thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình triển khai.

Trực tiếp kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và thanh niên tham gia khám sơ tuyển, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã Hòa Xá và Ứng Thiên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, lực lượng y tế và ý thức chấp hành của công dân.

Lãnh đạo xã Ứng Thiên kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Cao Hồng

Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Đỗ Năng Bình cho biết, địa phương xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch và dân chủ ngay từ cơ sở. Các khâu từ rà soát, quản lý nguồn công dân đến tổ chức sơ tuyển sức khỏe đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Qua nắm bắt tình hình, đa số thanh niên có tư tưởng ổn định, nhận thức tốt về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Đặc biệt, những lá đơn tình nguyện nhập ngũ thể hiện tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương, cần được ghi nhận và lan tỏa.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và tinh thần tự giác của thanh niên, Hòa Xá và Ứng Thiên đang tích cực triển khai các bước trong quy trình tuyển quân. Hàng chục lá đơn tình nguyện tại mỗi địa phương cùng không khí nghiêm túc, phấn khởi tại các điểm sơ tuyển là những tín hiệu tích cực, góp phần tạo nguồn công dân có chất lượng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các địa phương quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.