Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái tham gia sơ tuyển nghĩa vụ
Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực triển khai. Đáng chú ý, bên cạnh việc chấp hành lệnh gọi khám sơ tuyển, nhiều thanh niên còn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và mong muốn được rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân đội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuoi-tre-thu-do-hang-hai-tham-gia-so-tuyen-nghia-vu-246261105150505452.htm