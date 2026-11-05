Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái tham gia sơ tuyển nghĩa vụ

Trong hai ngày 4 và 5/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình thiện nguyện “Đông ấm cho em” tại các điểm trường thuộc các xã Sốp Cộp, Mường Lạn và Mường Lèo. Chương trình trao tặng áo ấm, học bổng, đồ dùng học tập và nhiều phần quà cho 1.571 học sinh, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm cho giáo viên và học sinh.