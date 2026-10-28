Tuổi trẻ Thanh Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng

Năm học 2025-2026, công tác Đoàn, Đội trên địa bàn phường Thanh Xuân được triển khai gắn với học tập, rèn luyện và nhu cầu của thanh thiếu nhi. Bên cạnh giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, các nội dung về chuyển đổi số, sáng tạo, tình nguyện và chăm lo thiếu nhi tiếp tục được đẩy mạnh.

Trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2025-2026. Ảnh: Tùng Lâm

Dấu ấn chuyển đổi số thể hiện qua việc đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, triển khai “Bình dân học vụ số”; trong các nhà trường, hoạt động khoa học kỹ thuật, STEM, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ vào học tập ngày càng được quan tâm.

Tinh thần xung kích, tình nguyện cũng được lan tỏa qua “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi” cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng. Trong năm học, tổng nguồn lực an sinh huy động trên toàn phường đạt hơn 810 triệu đồng, dành cho cứu trợ thiên tai, trao học bổng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Với công tác Đội, các Liên đội chú trọng đổi mới cách giáo dục truyền thống thông qua hành trình về địa chỉ đỏ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ. Hội đồng Đội phường đã hỗ trợ 436 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 152 triệu đồng, góp phần động viên các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các sân chơi công nghệ cũng mở thêm không gian để học sinh phát huy khả năng sáng tạo. Hội thi Tin học trẻ cấp phường thu hút hơn 50 thí sinh đến từ 11 Liên đội; trong đó, 12 em tiếp tục tham dự vòng chung kết cấp thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà ghi nhận những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội và phát huy rõ hơn vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Trong năm học 2026-2027, Đoàn phường và Hội đồng Đội phường tiếp tục tập trung củng cố tổ chức, đổi mới công tác giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng, tình nguyện vì cộng đồng cũng được chú trọng, qua đó tạo môi trường để đoàn viên, đội viên học tập, cống hiến và trưởng thành.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2025-2026 được biểu dương, khen thưởng.