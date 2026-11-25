Đưa chuyển đổi số vào thực tiễn cuộc sống

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến ngày càng trở thành phương thức quan trọng trong phát triển kinh tế. Nắm bắt xu thế đó, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ.

Thay vì chỉ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tuổi trẻ Thanh Trì đã cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân. Trong đó, tổ chức các phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội là một trong những hoạt động nổi bật, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Thông qua 22 phiên livestream, các Bí thư chi đoàn, đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối các đơn vị sản xuất, kinh doanh với người tiêu dùng. Từ việc xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm đến giới thiệu công dụng, đặc điểm và tương tác với khách hàng, mỗi phiên phát sóng là cơ hội để đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ, truyền thông số và tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại.

Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Lã Văn Huy tham gia buổi livestream do Đoàn Thanh niên xã tổ chức. Ảnh: T.A

Hoạt động này không chỉ góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn mở ra cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận những thị trường mới, từng bước khắc phục hạn chế về không gian và phương thức bán hàng truyền thống.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động không dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội mà còn hướng tới hỗ trợ đưa sản phẩm lên các nền tảng chợ số, gian hàng trực tuyến. Qua đó, từng bước hình thành môi trường kinh doanh số, tạo thêm kênh kết nối cung cầu, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế địa phương.

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng

Không chỉ mang ý nghĩa quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mỗi phiên livestream còn thu hút hàng trăm lượt tương tác, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên. Những kết quả bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực, khuyến khích tuổi trẻ địa phương chủ động tìm hiểu, tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Thiết bị chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng livestream. Ảnh: T.A

Hình ảnh những Bí thư chi đoàn, đoàn viên trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu sản phẩm cho thấy sự năng động, sáng tạo của lực lượng thanh niên trong việc thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Qua đó, mỗi đoàn viên không chỉ là người tiếp cận công nghệ mà còn trở thành tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng số đến cộng đồng.

22 phiên livestream không đơn thuần là 22 hoạt động quảng bá sản phẩm, mà còn là những cơ hội để lan tỏa tư duy kinh doanh mới, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Từ những thao tác công nghệ tưởng chừng đơn giản đến việc hình thành thói quen kinh doanh trên nền tảng số, mỗi hoạt động đều góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân.

Những hoạt động này cũng cho thấy sự đổi mới trong phương thức tổ chức phong trào Đoàn, gắn các hoạt động tình nguyện, xung kích của thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, phát huy thế mạnh của tuổi trẻ trong tiếp cận công nghệ, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực và khẳng định vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế số

Để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, tuổi trẻ Thanh Trì xác định đây không chỉ là việc đưa công nghệ vào một số khâu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn là quá trình thay đổi tư duy, phương thức làm việc và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng cho biết, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên tiếp cận thương mại điện tử, phát triển gian hàng số, nâng cao kỹ năng livestream, truyền thông số và quảng bá sản phẩm; đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, việc phát huy vai trò của các chi đoàn, tăng cường kết nối giữa thanh niên với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần đưa hoạt động chuyển đổi số trở thành phong trào thường xuyên, thiết thực, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thanh Trì đang từng bước đưa tinh thần tiên phong từ các phong trào tình nguyện vào thực tiễn phát triển kinh tế. Không chỉ là lực lượng nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ, thanh niên còn hướng tới làm chủ công nghệ, tạo ra những giá trị thiết thực từ công nghệ và lan tỏa những giá trị ấy đến cộng đồng.