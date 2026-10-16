Tuổi trẻ thành phố Huế tiếp nối truyền thống, lan tỏa tình yêu Tổ quốc, khát vọng cống hiến

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ thành phố Huế tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, xung kích và sáng tạo. Từ những hành trình giáo dục truyền thống đến các công trình tình nguyện, chuyển đổi số, thanh niên đang cụ thể hóa khát vọng cống hiến bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng.

Lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam thành phố Huế. (ảnh: Th.Trang)

Khẳng định sức trẻ, tuyên dương những tấm gương cống hiến

Chiều 15/10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026) và Chương trình tuyên dương “Thanh niên Huế-Khát vọng cống hiến”, với chủ đề “Thanh xuân tiếp bước-Khát vọng vươn xa”. Đây là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của tổ chức Hội, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thanh niên, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên của người trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên.

Giao lưu các thế hệ thanh niên đã viết nên câu chuyện tuổi trẻ bằng lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. (Ảnh: Th.Trang)

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại Huế, các thế hệ cán bộ Hội luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp; kết nối những tấm lòng nhân ái và thúc đẩy các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là tuyên dương 27 tập thể và 54 cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực trong công tác, học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng. Những gương mặt được biểu dương không chỉ đại diện cho tinh thần nỗ lực vượt khó, sáng tạo của tuổi trẻ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị sống đẹp, trách nhiệm và nhân ái trong thanh niên thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Huế trao Bằng khen cho các tập thể được tuyên dương tại Chương trình “Thanh niên Huế-Khát vọng cống hiến”. (Ảnh: Th.Trang)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh yêu cầu thanh niên chủ động nắm bắt cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ, mở rộng giao lưu, khẳng định năng lực; đồng thời không ngừng nâng cao bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với quê hương.

"Người trẻ cần tích cực tham gia gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Huế, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh", đồng chí Hoài chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài bày tỏ tin tưởng vào thế hệ trẻ, đồng thời mong muốn mỗi thanh niên tự tin vào năng lực bản thân, giữ tinh thần khiêm tốn để học hỏi, kiên trì vượt qua khó khăn và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Sự trưởng thành chỉ thực sự có ý nghĩa khi tri thức, năng lực và khát vọng của mỗi người được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tuổi trẻ Huế cùng hướng về Tổ quốc trong ngày Tết Độc lập 2/9. (Ảnh: Th.Đoàn)

Thông điệp ấy cũng đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động Hội theo hướng thiết thực, gần gũi với nhu cầu của thanh niên và gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển thành phố. Việc tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu vì thế không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn góp phần nhân rộng những cách làm hay, tạo động lực để thanh niên tiếp tục dấn thân, đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp vào sự phát triển chung.

Những hành trình bồi đắp tình yêu Tổ quốc

Tình yêu quê hương, đất nước là mạch xuyên suốt trong các phong trào của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Huế, được cụ thể hóa qua hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn và những chương trình kết nối thanh niên với cộng đồng. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trở thành không gian để người trẻ thể hiện lòng tự hào dân tộc bằng hành động, từ tri ân các thế hệ đi trước đến tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa phương.

Nghi thức châm lửa khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Quảng trường Ngọ Môn-Đại Nội Huế. (Ảnh: Th.Đoàn)

Huế là địa phương đăng cai tổ chức chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động tại Quảng trường Ngọ Môn-Đại Nội Huế, với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu. Chương trình hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tạo dấu ấn bằng các hoạt động chào cờ, rước đuốc, đồng diễn Semaphore, xếp hình nghệ thuật và biểu diễn ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Không gian di sản của cố đô trở thành điểm hội tụ của sức trẻ, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống được kết nối với tinh thần năng động, sáng tạo của thanh niên hôm nay. Trước lễ khởi động, đoàn hành trình tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiết. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc cho 12 xã biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn thành phố.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng 12 bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc tới các xã biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn thành phố Huế. (Ảnh: Th.Đoàn)

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều công trình thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng được trao tặng, gồm công trình “Không gian thể thao thanh niên-Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, các công trình “Đường cây biên cương”, khu vui chơi cho em và quà hỗ trợ học sinh. Các hoạt động góp phần gắn giáo dục truyền thống với trách nhiệm xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích thanh niên tham gia xây dựng cộng đồng.

Theo Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài, việc tổ chức hành trình tại Huế là dịp để hội viên, thanh niên cả nước tìm hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng, những giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến. Từ Ngọ Môn, thông điệp ấy tiếp tục được lan tỏa đến các địa phương thông qua những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuổi trẻ thành phố Huế đồng loạt tổ chức lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. (Ảnh: Th.Đoàn)

Trong sáu tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên trên địa bàn thành phố tổ chức gần 500 diễn đàn, tọa đàm, chương trình giao lưu trong đợt thi đua cao điểm “Tự hào Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”, thu hút hơn 15.000 lượt thanh niên; đồng thời triển khai hơn 400 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ.

Những chuyến về nguồn, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách và người có công giúp thanh niên hiểu hơn về lịch sử, trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Các hoạt động tại các di tích lịch sử như: Hầm bí mật làng Xá Bầu, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, căn cứ Động Tranh Bastogne, suối Khe Lạnh... cùng các nghĩa trang liệt sĩ được tổ chức gắn với sinh hoạt chuyên đề, tri ân và chăm lo đối tượng chính sách.

Cùng với đó, những chương trình văn hóa, nghệ thuật như “Âm vang Huế-Nhịp bước Đoàn ca”, “Cội nguồn và sự tiếp nối”, “Giai điệu tháng 4” thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia trực tiếp và hơn 111.200 lượt tương tác trên mạng xã hội. Việc đổi mới cách truyền tải lịch sử qua âm nhạc, hoạt động cộng đồng giúp các giá trị truyền thống đến gần hơn với thanh niên.

Lãnh đạo phố trao biển hỗ trợ sửa chữa nhà ở các gia đình chính sách khó khăn và công trình thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới”. (Ảnh: Th.Đoàn)

Tại các cơ sở, tiêu biểu như: Ngày hội thanh niên “Hương Trà-Tôi yêu Tổ quốc tôi” đầu tháng 10 tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, ôn lại truyền thống Hội, tăng cường gắn kết và chia sẻ trách nhiệm với quê hương. Ở xã Bình Điền, thanh niên tham gia hỗ trợ chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; tại xã Quảng Điền, mô hình “Thư viện số cộng đồng” mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ.

Những hoạt động đa dạng ấy đã góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ không chỉ qua các buổi sinh hoạt truyền thống, mà đã duy trì bằng trải nghiệm, sự tham gia và trách nhiệm thực tế. Khi lịch sử được kết nối với đời sống hôm nay, niềm tự hào dân tộc có thêm điều kiện chuyển hóa thành ý thức công dân, tinh thần đoàn kết và động lực cống hiến.

Tiếp nối truyền thống, tuổi trẻ Huế hôm nay mang theo niềm tự hào và trách nhiệm, biến khát vọng thành hành động, góp sức dựng xây quê hương. (Ảnh: Th.Trang)

Khát vọng cống hiến, phụng sự quê hương

Từ lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc, tuổi trẻ thành phố Huế đang thể hiện khát vọng cống hiến qua những công trình, phần việc hướng về người dân, nhất là các nhóm yếu thế và địa bàn còn khó khăn. Trong Tháng Thanh niên năm 2026, hàng trăm hoạt động được triển khai trên các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Tại phường Phú Bài, các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Chương trình triển khai khám nội khoa cùng các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, giúp phát hiện những trường hợp cần theo dõi, điều trị và tư vấn phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. (Ảnh: Th.Đoàn)

Với người cao tuổi, người đi lại khó khăn, việc được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bác sĩ Hồ Đăng Khoa, đoàn viên Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Chúng tôi cùng các đồng nghiệp rất vui khi được tham gia hoạt động đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, nhất là những gia đình ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn”.

Cùng với các chương trình trên, tuổi trẻ thành phố Huế còn hỗ trợ vốn cho các mô hình thanh niên khởi nghiệp; trao hàng trăm suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; triển khai các tuyến đường “Ánh sáng nông thôn mới” và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho nhiều gia đình chính sách khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động trong Tháng Thanh niên hơn 1,5 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Huế tri ân, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Th.Đoàn)

Cùng với an sinh xã hội, chuyển đổi số đang mở ra không gian mới để thanh niên phát huy tri thức, sức sáng tạo và tinh thần phục vụ. Các mô hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thương mại điện tử và các nền tảng số góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng. Việc xây dựng thư viện số, truyền thông quảng bá di sản Huế qua video, podcast, tour trải nghiệm số hay công nghệ thực tế ảo cũng tạo cơ hội để người trẻ tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa bằng phương thức hiện đại.

Trong lĩnh vực môi trường, các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và xây dựng cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp tiếp tục được triển khai. Thanh niên đồng thời tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Những phần việc này gắn trách nhiệm của người trẻ với các yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng hình ảnh thành phố Huế đặc sắc, giàu bản sắc.

Hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và xây dựng cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp tiếp tục được triển khai. (Ảnh: Th.Đoàn)

Theo định hướng của Thành đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, các cấp bộ Đoàn-Hội cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, chủ động đổi mới cách làm, khuyến khích thanh niên đề xuất sáng kiến, mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ mới. Hoạt động phong trào phải gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển thành phố.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là dịp tri ân các thế hệ đi trước, ghi nhận những đóng góp của thanh niên hôm nay, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức Hội, nâng cao chất lượng tập hợp và phát huy vai trò của người trẻ. Với Huế, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên, thanh niên cần tiếp tục nuôi dưỡng bản lĩnh, tri thức, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Tại chương trình tuyên dương “Thanh niên Huế-Khát vọng cống hiến” với chủ đề “Thanh xuân tiếp bước-Khát vọng vươn xa”. (Ảnh: Th.Trang)

Từ hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dưới chân Ngọ Môn đến những buổi khám bệnh miễn phí, công trình an sinh và mô hình chuyển đổi số ở cơ sở, tình yêu Tổ quốc đang được tuổi trẻ thành phố Huế cụ thể hóa bằng hành động. Khi lòng tự hào đi cùng trách nhiệm, khát vọng gắn với những việc làm thiết thực, sức trẻ sẽ trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc và phát triển bền vững.