Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng 'cõng trăng về bản'

Các em nhỏ làng Tu Lung thích thú theo dõi màn múa lân phục vụ chương trình. Ảnh: THIỆN TÙNG

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Chi đoàn Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố, Chi đoàn Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố và Chi đoàn các cơ quan xã Trà Tập.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em nhỏ làng Tu Lung vô cùng hào hứng, phấn khởi khi được hòa mình vào các hoạt động vui chơi, giao lưu. Những trò chơi vận động, câu đố vui, hoạt náo cùng các tiết mục giao lưu âm nhạc sôi nổi đã mang đến cho các em những khoảnh khắc vui tươi bên bạn bè, thầy cô và các anh chị đoàn viên.

Đặc biệt, màn múa lân, rước đèn và phá cỗ Trung thu nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các em nhỏ. Tiếng trống lân rộn rã hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ tạo nên một mùa Trung thu ấm áp ngay giữa làng Tu Lung. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Trung thu và phục vụ hơn 100 suất ăn cho các em thiếu nhi.

Hơn 100 suất quà Trung thu được trao tặng các em nhỏ làng Tu Lung. Ảnh: THIỆN TÙNG

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến thiếu nhi trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội và học sinh vượt khó.

Chương trình góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức Đoàn, đơn vị phối hợp và các nhà đồng hành đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em có một mùa Trung thu trọn vẹn, đủ đầy.