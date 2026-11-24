Hành trình “Chạm vào lịch sử – Tự hào quê hương” và “Dấu ấn văn hóa Việt” của Đoàn thanh niên phường Thanh Khê. Ảnh: XUÂN THỤC

Đưa lịch sử ra khỏi trang sách

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Đoàn thanh niên phường Thanh Khê phối hợp Trường THPT Thanh Khê tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với hai chủ đề “Chạm vào lịch sử - Tự hào quê hương” và “Dấu ấn văn hóa Việt - Hành trình khám phá, trải nghiệm văn hóa”.

Điểm đến của hành trình là Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa và con người trên vùng đất này.

Thông qua việc tiếp cận trực tiếp các hiện vật, nghe thuyết minh, quan sát những dấu tích của lịch sử và khám phá các giá trị nghệ thuật, đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội liên hệ kiến thức được học với đời sống thực tiễn.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng, những câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển của thành phố, về vùng đất và con người Đà Nẵng được tái hiện qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật.

Mỗi không gian trưng bày mở ra một lát cắt lịch sử, giúp người trẻ hiểu hơn về những biến chuyển của quê hương, những đóng góp của các thế hệ đi trước trong hành trình xây dựng và bảo vệ thành phố.

Trong khi đó, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đoàn viên, thanh niên có dịp khám phá một di sản nghệ thuật độc đáo. Những tác phẩm điêu khắc bằng sa thạch, những hình tượng thần linh, vũ nữ, linh vật cùng các hoa văn trang trí tinh xảo không chỉ thể hiện trình độ nghệ thuật của cư dân Chăm Pa mà còn phản ánh thế giới quan, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của một nền văn hóa từng phát triển rực rỡ trên dải đất miền Trung.

Chị Thu Hường, thuyết minh viên tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chia sẻ: “Điều quan trọng khi giới thiệu di sản với học sinh không chỉ là cung cấp thông tin về niên đại, tên gọi hay đặc điểm của từng hiện vật mà còn giúp các em hiểu được câu chuyện văn hóa phía sau mỗi tác phẩm.

Khi được trực tiếp quan sát, lắng nghe và đặt câu hỏi, các em sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của di sản, từ đó hình thành ý thức trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa của các thế hệ đi trước”.

Đoàn viên phường Thanh Khê nghe thuyết minh về các di sản. Ảnh: XUÂN THỤC

Từ góc nhìn của người làm công tác Đoàn, anh Mai Hồng Anh, Bí thư Đoàn phường Thanh Khê, cho biết: “Ban Chấp hành Đoàn phường xác định giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Chúng tôi mong muốn các hoạt động tuyên truyền không chỉ diễn ra trong những buổi sinh hoạt hay qua tài liệu mà cần được cụ thể hóa bằng những trải nghiệm thực tế. Qua đó, người trẻ có điều kiện tiếp cận di sản, hiểu hơn về quê hương và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở. Thay vì chỉ truyền tải kiến thức theo hình thức một chiều, các hoạt động được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác, trải nghiệm và khám phá.

Người trẻ không còn là đối tượng tiếp nhận thông tin đơn thuần mà trở thành chủ thể tham gia hành trình tìm hiểu, cảm nhận và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa.

Bồi đắp tình yêu văn hóa từ những trải nghiệm

Để một hoạt động trải nghiệm đạt được hiệu quả giáo dục, sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn địa phương và nhà trường giữ vai trò quan trọng. Trong chương trình này, Đoàn phường Thanh Khê đã chủ động kết nối với Đoàn trường THPT Thanh Khê, phối hợp xây dựng nội dung, tổ chức lực lượng và tạo điều kiện để học sinh tham gia hành trình tìm hiểu di sản.

Theo chị Huỳnh Thị Bảo Trâm, Bí thư Đoàn trường THPT Thanh Khê, việc đưa học sinh đến với các bảo tàng là cách bổ sung sinh động cho hoạt động giáo dục trong nhà trường. “Những kiến thức lịch sử, văn hóa khi được tiếp cận qua hiện vật và câu chuyện thực tế sẽ trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn.

Đây cũng là cơ hội để học sinh phát huy tinh thần chủ động, khả năng quan sát, tìm tòi và trao đổi. Đặc biệt, sự phối hợp với Đoàn phường giúp hoạt động giáo dục truyền thống có thêm không gian, nguồn lực và sức lan tỏa”.

Thực tế cho thấy, đối với học sinh phổ thông, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật của quá khứ mà còn là không gian học tập giàu ý nghĩa.

Một tác phẩm điêu khắc Chăm có thể mở ra câu chuyện về lịch sử giao lưu văn hóa; một hiện vật gắn với đời sống cư dân địa phương có thể giúp các em hiểu thêm về phong tục, tập quán và hành trình hình thành bản sắc của vùng đất mình đang sống.

Đoàn viên phường Thanh Khê chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN THỤC

Trong đoàn tham gia hoạt động, em Phạm Đình Lê Gia Bảo, học sinh lớp 10/7 Trường THPT Thanh Khê, để lại một dấu ấn đặc biệt. Bảo vừa được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây.

Chuyến tham quan không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn mang ý nghĩa như một trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của người đoàn viên trẻ.

Gia Bảo chia sẻ: “Trước đây, em chủ yếu biết về văn hóa Chăm qua sách giáo khoa và những hình ảnh được giới thiệu trên mạng. Khi trực tiếp đến bảo tàng, được nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc với nhiều chi tiết tinh xảo và nghe hướng dẫn viên kể về ý nghĩa của từng hiện vật, em cảm thấy rất thú vị”.

Câu chuyện của Gia Bảo cũng gợi mở một ý nghĩa sâu xa hơn của hoạt động. Việc kết nạp một thanh niên vào Đoàn không chỉ đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục bồi dưỡng, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và cống hiến. Những hoạt động trải nghiệm như thế này chính là dịp để người trẻ cụ thể hóa trách nhiệm của mình bằng những hành động thiết thực.

Đặc biệt, trong bối cảnh các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều tác động của đời sống hiện đại và môi trường số, việc giúp thanh niên hiểu đúng, hiểu sâu về di sản càng trở nên cần thiết.

Khi người trẻ biết trân trọng một hiện vật, hiểu được câu chuyện phía sau một công trình kiến trúc hay nhận ra vẻ đẹp của một loại hình nghệ thuật dân tộc, tình yêu văn hóa sẽ không còn là khái niệm trừu tượng mà dần trở thành nhận thức và hành động.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Thanh Khê vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến tham quan. Đây còn là cách tuyên truyền trực quan, thiết thực về giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối, bảo tồn và phát huy di sản dân tộc.

Từ sự chủ động của Ban Chấp hành Đoàn phường Thanh Khê đến sự phối hợp của Đoàn trường, sự đồng hành của các thiết chế văn hóa và tinh thần hào hứng của học sinh, hành trình đã góp phần tạo nên một không gian giáo dục giàu cảm xúc. Mỗi hiện vật được khám phá, mỗi câu chuyện được lắng nghe đều có thể trở thành một bài học về cội nguồn, bản sắc và trách nhiệm.

Bởi yêu văn hóa không chỉ là tự hào về những gì cha ông đã để lại, mà còn là ý thức gìn giữ, tiếp nối và làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Và khi lịch sử được chạm đến bằng trải nghiệm, văn hóa được cảm nhận bằng trái tim, hành trình trưởng thành của người trẻ cũng có thêm những dấu ấn ý nghĩa.