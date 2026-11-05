Tuổi trẻ Thái Nguyên phát huy năng lực số trong quảng bá thương hiệu chè

Dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải Nhất thể loại ảnh và clip Cuộc thi "Hương sắc xứ Trà".

Cuộc thi ảnh và video clip “Hương sắc xứ trà” được phát động từ ngày 28/8 đến hết ngày 10/10/2026, thu hút đông đảo tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia, với 1.900 tác phẩm ở hai thể loại ảnh và video clip.

Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm tiêu biểu. Giải Nhất thể loại ảnh thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương (Hợp tác xã chè Cầu Đá); giải Nhất thể loại video clip thuộc về tác giả Nguyễn Thị Như Trang (HTX Trà Sơn Dung).

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích ở thể loại ảnh; 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 11 giải Khuyến khích ở thể loại video clip, cùng 5 giải tập thể và 2 giải phụ.

Các tác giả đoạt giải Cuộc thi "Hương sắc xứ Trà".

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn nâng cao năng lực số. Các đại biểu được trang bị kiến thức về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nội dung truyền thông, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên. Báo cáo viên đến từ FPT Polytechnic Thái Nguyên hướng dẫn kỹ năng sử dụng nền tảng, dịch vụ số và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Chương trình được kết nối trực tuyến đến 101 đơn vị Đoàn trực thuộc và 13 điểm cầu tại các xã biên giới mà Tỉnh đoàn Thái Nguyên kết nghĩa, mở rộng phạm vi tiếp cận kiến thức, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên và người dân.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn nâng cao năng lực số trong quảng bá, phát triển thị trường chè Thái Nguyên.

Thông qua các hoạt động, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số, quảng bá văn hóa trà và phát triển thương hiệu chè địa phương; đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.