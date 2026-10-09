Tuổi trẻ Tây Ninh tiên phong lan tỏa kỹ năng số

Đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; trang bị kiến thức phòng, chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh Trần Hải Phú nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch số 72-KH/TU của Tỉnh ủy Tây Ninh về đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chức Đoàn các cấp xác định thanh niên là lực lượng xung kích, đi đầu trong tiếp cận, ứng dụng và lan tỏa công nghệ số.

Theo anh Trần Hải Phú, chuyển đổi số cần bắt đầu từ những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày như sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến hơn 70 điểm cầu tại các xã, phường, đơn vị đoàn và trường Trung học phổ thông trong tỉnh, tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng số.

Hội thi “Rung chuông vàng” giúp đoàn viên, thanh niên tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số.

Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng. Các chuyên đề được triển khai trực tuyến đến điểm cầu trường học, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận kiến thức và kỹ năng an toàn số cho thanh thiếu niên.

Dịp này, Tỉnh Đoàn phát động đợt cao điểm hoạt động của các đội hình “IT Xanh”, tập trung huy động đoàn viên, thanh niên có năng lực công nghệ trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử, thanh toán trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công, nhà văn hóa và khu dân cư.

Tỉnh Đoàn Tây Ninh cũng triển khai mô hình “Cộng đồng Thanh niên số” tại ấp, khu phố, hướng đến đổi mới phương thức tập hợp, kết nối và đồng hành với thanh niên trên môi trường mạng. Theo kế hoạch, mô hình được triển khai tại 966 ấp, khu phố trong tỉnh, thông qua các nhóm trực tuyến trên nền tảng Viettel Tami. Đây sẽ là kênh cung cấp thông tin về việc làm, đào tạo nghề, chính sách vay vốn, hoạt động đoàn hội và cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; đồng thời tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Tỉnh đoàn Tây Ninh phát động đợt cao điểm hoạt động của các đội hình “IT Xanh”.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Thanh niên Tây Ninh - Tiên phong chuyển đổi số”, thu hút 100 thí sinh tham gia tranh tài.

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Hải Phú kêu gọi mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò “Sứ giả số”, chủ động học tập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào công tác đoàn cũng như đời sống hằng ngày, góp phần lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng thế hệ công dân số Tây Ninh năng động, trách nhiệm và có kỹ năng thích ứng với môi trường số.