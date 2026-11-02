Tuổi trẻ TAND khu vực 9 - TPHCM tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy

Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THCS Bình Trị Đông.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân; trong đó tập trung nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định xét xử vụ án về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Với sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên trong vai trò những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, phiên tòa được xây dựng, tái hiện theo trình tự, thủ tục xét xử, bảo đảm tính trực quan và sinh động.

Thông qua hình thức sân khấu hóa hoạt động xét xử, người tham dự, đặc biệt là các em học sinh, có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời tiếp cận những quy định pháp luật liên quan đến ma túy, nhận thức về hậu quả và những hệ lụy mà hành vi vi phạm pháp luật có thể gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đông đảo người dân địa phương và các em học sinh tham dự phiên tòa.

Việc tổ chức phiên tòa giả định không chỉ giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết pháp luật mà còn góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, tránh xa các tệ nạn xã hội, biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, cám dỗ liên quan đến ma túy.

Bên cạnh nội dung phiên tòa giả định, chương trình còn kết hợp tuyên truyền các kiến thức thiết thực về phòng, chống ma túy và tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy; công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các nội dung được truyền tải với hình thức gần gũi, dễ hiểu, giúp người tham dự trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thông qua hoạt động này, vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên các cơ quan tư pháp tiếp tục được phát huy. Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên TAND khu vực 9 – TP.HCM phát huy chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong việc đưa pháp luật vào đời sống, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm.

Với thông điệp phòng ngừa từ sớm, giáo dục từ cơ sở, chương trình góp phần lan tỏa ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng “Phường Bình Trị Đông không ma túy”, hướng đến một cộng đồng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Mỗi phiên tòa giả định không chỉ là một hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động mà còn là một bài học thực tiễn, góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân.