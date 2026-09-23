Tuổi trẻ Sơn La - Bắc Lào tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm

Ngày 23/9, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức hội đàm với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong không khí hữu nghị, đoàn kết, hai bên trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác Đoàn năm 2026; công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội tại cơ sở và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phong trào “4 đột phá”, các chương trình hỗ trợ thanh niên, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo phát biểu tại hội đàm.

Mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực

Tại hội đàm, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà cảm ơn Tỉnh đoàn Sơn La đã đón tiếp chu đáo, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác thanh niên.

Phía Lào đề nghị Tỉnh đoàn Sơn La hỗ trợ xây dựng Trung tâm Phát triển Thanh niên tỉnh Luông Nậm Thà; phối hợp vận động tình nguyện viên Việt Nam sang tổ chức các lớp tiếng Việt cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lào.

Hai bên cũng trao đổi khả năng phối hợp xây dựng công trình “Nhà Hữu nghị” tặng thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bò Kẹo vào năm 2028.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La phát biểu tại hội đàm.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La khẳng định công tác đối ngoại, giao lưu hữu nghị với tuổi trẻ các tỉnh của Lào là một nội dung quan trọng trong hoạt động Đoàn. Thời gian qua, các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, tình nguyện và hỗ trợ lưu học sinh Lào đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tuổi trẻ hai nước.

Theo kế hoạch, năm 2027, Tỉnh đoàn Sơn La và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào của 9 tỉnh Bắc Lào sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời chuẩn bị xây dựng và tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027–2032.

Những nội dung được trao đổi tại hội đàm là cơ sở để hai bên rà soát kết quả hợp tác, xác định các lĩnh vực ưu tiên và chuẩn bị cho chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Củng cố kết nối từ thế hệ trẻ

Sau hội đàm, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà đến chào xã giao đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, đồng thời báo cáo kết quả làm việc với Tỉnh đoàn Sơn La.

Trao đổi với đoàn, đồng chí Chá A Của đề nghị Tỉnh đoàn Sơn La và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào các tỉnh Bò Kẹo, Luông Nậm Thà tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực công tác thanh niên.

Đồng chí Chá A Của trao quà của Tỉnh ủy Sơn La cho Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà.

Đồng chí nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền trong thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống và tiếp nối những thành quả đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp.

Việc duy trì giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hỗ trợ cụ thể được kỳ vọng tiếp tục tạo nền tảng để quan hệ hợp tác giữa tuổi trẻ Sơn La và các tỉnh Bắc Lào ngày càng thiết thực, hiệu quả.