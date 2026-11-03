Tuổi trẻ sáng tạo, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; tổ chức Đoàn trực thuộc, các chuyên gia, trí thức trẻ, cùng đại diện các cá nhân, nhóm tác giả tiêu biểu được vinh danh năm 2026.

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ Trung ương Đoàn xét chọn và trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc và Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" năm 2026.

Đổi mới sáng tạo phải được đo bằng hiệu quả thực tiễn

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu. Ảnh: Hải Lâm

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, đây là dịp để các cán bộ, công chức cùng các tác giả, nhóm tác giả giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối ý tưởng cũng như trao đổi những giải pháp hiệu quả trong triển khai công vụ thời gian vừa qua.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, dù ở vị trí nào, thước đo của sáng tạo vẫn phải là hiệu quả thực tiễn, khả năng ứng dụng và giá trị mang lại cho xã hội. Thời gian qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “3 trách nhiệm” và các hoạt động thanh niên tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số đã tạo môi trường để tuổi trẻ phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần cống hiến. Tuy nhiên, vẫn còn những sáng kiến thiếu điều kiện thử nghiệm, hoàn thiện, nhân rộng; sự kết nối giữa người có giải pháp với đơn vị có nhu cầu và các nguồn lực hỗ trợ chưa thật sự hiệu quả.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Hải Lâm

Từ thực tế đó, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tọa đàm tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề: Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, hạ tầng và dữ liệu để đưa sáng kiến vào thực tiễn; xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy bày tỏ mong muốn các đại biểu, tác giả và nhóm tác giả thẳng thắn đề xuất giải pháp, qua đó giúp tổ chức Đoàn, Hội tiếp thu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, tạo điều kiện để những ý tưởng, sáng kiến của tuổi trẻ đi vào đời sống xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vững - thạo - mạnh”

Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chủ trì tọa đàm. Ảnh: Hải Lâm

Bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng phát triển đặt ra yêu cầu đối với mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ, sáng tạo có thể bắt đầu từ cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng tham mưu,rút ngắn thời gian xử lý công việc và phục vụ nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, sáng tạo được thể hiện qua những công trình nghiên cứu, sản phẩm công nghệ, giải pháp kỹ thuật, mô hình mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các lĩnh vực.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia trao đổi, tham luận về những kinh nghiệm và giải pháp nhằm phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Đào Đức Việt tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Hải Lâm

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Đào Đức Việt đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Trong đó, tổ chức Đoàn cần tạo dựng môi trường cởi mở để cán bộ trẻ tự tin thể hiện qua mô hình “Mỗi cơ sở Đoàn một bài toán đổi mới”, hằng năm chọn ít nhất một vấn đề thực tiễn để giải quyết, đi đôi với cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng thời, cần nâng cao năng lực số gắn với trách nhiệm công vụ thông qua giải pháp “Mỗi tháng một kỹ năng số, mỗi quý một sáng kiến cải tiến”, vừa làm chủ công nghệ vừa giữ vững đạo đức, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên dương cần gắn liền với hỗ trợ thực chất, đặc biệt là đề xuất xây dựng “Ngân hàng sáng kiến cán bộ, công chức, viên chức trẻ” nhằm lưu giữ, kết nối và nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả vào thực tiễn đời sống xã hội.

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Đoàn Văn Hiếu tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Hải Lâm

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Đoàn Văn Hiếu cho rằng, điểm nghẽn trong phát huy năng lực sáng tạo của người trẻ không chỉ nằm ở năng lực cá nhân mà còn ở khả năng kết nối ý tưởng với nhu cầu thực tế, nguồn lực nghiên cứu và cơ hội ứng dụng.

Từ kinh nghiệm tại Viettel, đồng chí đề xuất Trung ương Đoàn nghiên cứu chương trình “Mỗi cơ sở Đoàn một bài toán đổi mới sáng tạo”, trong đó thanh niên trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.

Theo đồng chí Đoàn Văn Hiếu, cần phát huy kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời đổi mới cách đánh giá, khen thưởng sáng kiến theo giá trị đóng góp, hiệu quả ứng dụng và khả năng nhân rộng, thay vì chỉ chú trọng số lượng ý tưởng.

Ở góc độ xây dựng nền công vụ số, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trang, giảng viên chính, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính và Quản trị công, nhấn mạnh chuyển đổi số không đơn thuần là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử mà phải đi cùng sự thay đổi về tư duy, trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Theo TS Nguyễn Thị Trang, cán bộ, công chức trẻ cần hội tụ ba phẩm chất: “Vững giá trị - thạo công nghệ - mạnh năng lực phục vụ”. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu phải gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân và sự giám sát của con người, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Thông qua tọa đàm, Trung ương Đoàn kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến, hỗ trợ nhân rộng các mô hình hay, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.