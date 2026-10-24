Tuổi trẻ 'sải bước chân S - kiến tạo biển xanh'

Ngày 24/10, tại tỉnh Khánh Hòa, Cộng đồng Xanh Việt Nam phối hợp Tập đoàn thủy sản Việt Úc tổ chức chương trình chạy bộ kết hợp nhặt rác (plogging) mang tên “Sải bước chân S - Kiến tạo biển xanh”.

Hoạt động diễn ra nhân dịp hưởng ứng Ngày Bền vững Thế giới 2026 hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và gìn giữ nguồn nước sinh thái cho ngành thủy sản bền vững.

Chương trình chạy bộ kết hợp nhặt rác (plogging) mang tên “Sải bước chân S - Kiến tạo biển xanh” diễn ra ngày 24/10.

Bắt đầu từ 6h sáng tại khu vực bãi biển Sơn Hải, đoàn người tham gia đã hoàn thành cự ly chạy bộ 2,5 km dọc tuyến đường ven biển, sau đó đồng loạt ra quân dọn rác, phân loại tại nguồn và chuyển giao cho đơn vị xử lý theo đúng quy định. Kết thúc buổi ra quân, tổng lượng rác thu gom và phân loại đạt hơn 625kg.

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Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác trên bãi biển Sơn Hải.

625kg rác thải tại bãi biển Sơn Hải đã được thu gom và chuyển giao cho đơn vị xử lý theo đúng quy định.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh - Nhà sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam cho biết, hoạt động lần này sẽ là cầu nối để doanh nghiệp gắn bó hơn với địa phương và cộng đồng, cùng phối hợp triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực trong tương lai.

“Tôi cho rằng, bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai, mà cần sự chung tay của tất cả chúng ta, từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội và mỗi người dân. Khi cùng nhau hành động, chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi lớn hơn và bền vững hơn", chị Nguyễn Ngọc Ánh nói.