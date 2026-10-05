Tuổi trẻ Quảng Ninh: Viết tiếp truyền thống 70 năm hào hùng

Quảng Ninh

Video đốt ngọn lửa truyền thống. Video: Nguyễn Quân.

Hòa chung không khí tự hào của tuổi trẻ trong ngày hội lớn, tối 4/10 tại phường Uông Bí, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo các vị đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố cùng hơn 1.200 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, phong trào thanh niên Việt Nam nói chung và phong trào thanh niên Quảng Ninh nói riêng luôn là ngọn đuốc tiên phong trong mọi mặt trận.

Anh Nguyễn Vũ - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu và đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại thành phố Quảng Ninh.

Từ các phong trào lịch sử như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” thời kỳ kháng chiến, cho đến các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số ngày nay, tuổi trẻ vùng Mỏ chưa bao giờ vắng bóng ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất.

Phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng đó tại chương trình, anh Nguyễn Vũ - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh:

"Bước vào giai đoạn mới, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, xung kích, tình nguyện; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, sát với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên".

Rất nhiều gia đình cùng người thân tham dự và cổ vũ tại chương trình.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên mặc áo xanh thanh niên Việt Nam hào hứng tham dự Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại thành phố Quảng Ninh.

"Mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần 'Kỷ luật và Đồng tâm' của quê hương vùng Mỏ; chủ động học tập, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hội nhập; bằng trách nhiệm và hành động cụ thể, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi xuất sắc trong Liên hoan Vũ điệu thanh xuân, đồng thời trao Bằng khen cho 11 thanh niên sống đẹp tiêu biểu, 7 gia đình trẻ tiêu biểu toàn diện, các gương mặt trẻ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và công tác Đoàn, Hội (giai đoạn 2024 – 2026) cùng hàng trăm tấm gương sáng được vinh danh tại buổi lễ.

Đó là những người trẻ vượt lên nghịch cảnh như anh Vũ Văn Quang hay chị Phạm Thiên Trang dù chịu nhiều mất mát, thương tật nhưng vẫn kiên cường lao động, tích cực làm việc thiện; là những nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ năng động như anh Nguyễn Xuân Tùng với mô hình miến dong liên kết, hay những giáo viên, y bác sĩ trẻ nhiệt huyết ngày đêm cống hiến cho cộng đồng.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Thành đoàn trao Bằng khen, vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thanh niên.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan "Vũ điệu thanh xuân - Tự hào thanh niên Quảng Ninh".

Tuyên dương các gương mặt "Thanh niên sống đẹp" thành phố Quảng Ninh năm 2026 tại chương trình kỷ niệm.

Đó là các gia đình trẻ tiêu biểu, các tập thể xuất sắc trong phong trào “Vũ điệu thanh xuân” và các hoạt động an sinh xã hội. Là những câu chuyện truyền cảm hứng từ các cá nhân, tập thể trên sân khấu đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả trẻ có mặt tại hội trường.

Khép lại chặng đường 70 năm vẻ vang với những dấu ấn đậm nét, tuổi trẻ Quảng Ninh hôm nay mang trên mình ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ đi trước, sẵn sàng dấn thân, cống hiến bằng cả trái tim và trí tuệ.

Những nhịp đập của sự sẻ chia, khát vọng vươn lên mạnh mẽ chắc chắn sẽ là động lực to lớn để thanh niên thành phố tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trong kỷ nguyên mới.