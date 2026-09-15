Tuổi trẻ Quân khu 2 tham gia xây dựng 'thế trận lòng dân' trên vùng Tây Bắc

Qua phần thi, mọi người cảm nhận được sức mạnh của “thế trận lòng dân” qua các thời kỳ và thêm tự hào về những người lính trẻ hôm nay đang tiếp nối, lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trên địa bàn Tây Bắc.

Từ không gian văn hóa Tây Bắc từ xa xưa đến những hình ảnh người lính dầm mình trong mưa lũ cứu dân, phần thi tuyên truyền viên trẻ của Quân khu 2 tạo nên một hành trình xuyên suốt về sức mạnh đoàn kết dân tộc, niềm tin của nhân dân và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hai tuyên truyền viên trẻ của đội thi Quân khu 2 đã có phần thi ấn tượng ngay sau buổi khai mạc hội thi. Ảnh: VŨ TÚ

Mở đầu phần thi là hình tượng Tây Bắc, vùng đất thiêng, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hình ảnh những người con cùng chung một cội nguồn, hòa vào đội hình tạo khối đoàn kết, gợi nhắc một chân lý đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước: Nhân dân luôn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Từ đó, nội dung tuyên truyền được mở rộng qua những trang sử hào hùng, nơi tinh thần yêu nước và ý chí đồng lòng đã làm nên sức mạnh đánh bại kẻ thù xâm lược.

Tiếp nối lịch sử, phần thi chuyển mạch tự nhiên đến hiện tại, khi quan điểm “Dân là gốc” tiếp tục được khẳng định. Nổi bật trong đó là các hoạt động của tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 hướng về cơ sở. Những chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát… được tái hiện sinh động. Hoạt cảnh quân dân quây quần trong niềm vui sau những thành quả dân vận gợi lên tình cảm gắn bó máu thịt, nơi người lính thực sự trở thành điểm tựa của nhân dân.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của đội thi Quân khu 2 gây ấn tượng mạnh bởi khắc họa được sắc nét sức mạnh của "thế trận lòng dân" từ trước đến nay. Ảnh: VŨ TÚ

Đặc biệt, hoạt cảnh tìm kiếm cứu nạn trong thảm họa thiên tai tại Làng Nủ là một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh. Những người lính trẻ vượt núi, xuyên đêm, dầm mình trong bùn đất để tìm kiếm người mất tích, cứu giúp nhân dân được khắc họa bằng ngôn ngữ sân khấu giàu tính chân thực. Hình ảnh nhân dân trao lá cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, cùng những dòng hồi ức của các chiến sĩ trẻ đã làm nổi bật vẻ đẹp của tình quân dân.

Để có được phần thi giàu cảm xúc và sức thuyết phục ấy, Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó chính ủy Sư đoàn 316 (Quân khu 2), phụ trách đội thi cho biết, các tuyên truyền viên trẻ và thành viên trong đội đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực tập luyện. Từ việc nghiên cứu chủ đề, chắt lọc nội dung lịch sử, rèn luyện lời dẫn, giọng nói, phong thái biểu đạt đến phối hợp với các lực lượng múa, hát, hoạt cảnh và trình chiếu hình ảnh, mỗi thành viên đều hết sức nỗ lực để biến nội dung chính luận thành một câu chuyện có sức lay động.

Hai tuyên truyền viên trẻ của đội tuyển Quân khu 2 sau khi hoàn thành phần thi ấn tượng của mình.

Thượng úy Trình Hoàng Phương, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2, người được trao “trọng trách” tuyên truyền viên chính chia sẻ, với những người lính trẻ, được đứng trên sân khấu tuyên truyền về truyền thống dân tộc, về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những việc làm vì nhân dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự, tự hào. Đây cũng là dịp để mỗi người trẻ tự soi mình, từ đó, xác định quyết tâm, ý thức rèn luyện, cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khép lại phần thi bằng hình ảnh quân dân cùng sát cánh, cùng hướng về tương lai, đội thi Quân khu 2 gửi gắm thông điệp: “Thế trận lòng dân” được xây dựng từ những hành động tự giác, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Mỗi việc làm tốt hôm nay chính là một viên gạch góp phần xây dựng bức tường thành lòng dân vững chắc, để giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trên địa bàn Tây Bắc thân yêu.