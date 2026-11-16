Tuổi trẻ PVCFC lan tỏa tinh thần cống hiến qua chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng

Chuỗi hoạt động được triển khai với sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên và người lao động PVCFC, tập trung vào các nội dung vệ sinh môi trường, thực hiện công tác an sinh xã hội và đồng hành cùng các hoạt động của Giải chạy Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Tuổi trẻ PVCFC hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Cà Mau.

Chung tay xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp

Nhằm chỉnh trang cảnh quan, tạo môi trường sạch đẹp trước thềm Giải chạy Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM, Đoàn Thanh niên PVCFC phối hợp với Công đoàn bộ phận Nhà máy Đạm Cà Mau tổ chức ra quân vệ sinh công nghiệp, triển khai 5S với sự tham gia của 65 đoàn viên, thanh niên và người lao động.

Các lực lượng tập trung vệ sinh khuôn viên nhà máy, khơi thông mương thoát nước, phát quang cỏ dại, làm sạch các tuyến đường nội bộ, cắt tỉa cây xanh và chỉnh trang khu vực làm việc. Hoạt động góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.

Đây cũng là hoạt động được Đoàn Thanh niên PVCFC duy trì định kỳ hằng quý, qua đó phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong việc tham gia cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng nếp sống công nghiệp tại đơn vị.

Đoàn Thanh niên PVCFC phối hợp với Công đoàn bộ phận Nhà máy Đạm Cà Mau tổ chức ra quân vệ sinh công nghiệp, triển khai 5S với sự tham gia của 65 đoàn viên, thanh niên và người lao động.

Dành nguồn lực chăm lo nhà ở cho các gia đình khó khăn

Phát huy truyền thống nghĩa tình của người lao động Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Đoàn Thanh niên PVCFC triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 400 triệu đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngày 14/11/2026, Đoàn Thanh niên PVCFC phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Út Bự tại ấp Công Điền, xã Trần Phán, với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng. Thông qua sự vận động của Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, PVCFC tiếp tục hỗ trợ xây dựng thêm 2 căn nhà tại xã Vĩnh Hậu và xã Trí Phải. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tại 3 địa phương là 240 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 15/11/2026, Đoàn Thanh niên PVCFC phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng tổ chức khánh thành nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng cho gia đình ông Dư Văn Lìn, ngụ ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng. Đây là một trong hai căn nhà được Đoàn Thanh niên PVCFC hỗ trợ tại địa phương.

Những căn nhà được xây dựng từ sự chung tay của doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể không chỉ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt, từng bước ổn định cuộc sống mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và sự gắn bó của PVCFC với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Tuổi trẻ PVCFC trao tặng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tuổi trẻ PVCFC đồng hành cùng Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM

Hưởng ứng Giải chạy Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM, đoàn viên, thanh niên PVCFC tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giải, từ lễ phát động trồng rừng, gắn biển công trình thanh niên đến lễ khai mạc và các nội dung thi đấu ở cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Thông qua giải chạy, đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, thử thách sức bền và ý chí, đồng thời giao lưu, tăng cường gắn kết với người lao động và cộng đồng. Sự tham gia của lực lượng trẻ PVCFC cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động Phân bón Cà Mau năng động, đoàn kết và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tuổi trẻ PVCFC tham gia Giải chạy Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM và trồng cây xanh ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực

Hướng tới dấu mốc 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, chuỗi hoạt động của tuổi trẻ PVCFC không chỉ tạo không khí thi đua trong đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần cụ thể hóa tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những việc làm gắn với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và cộng đồng.

Từ việc giữ gìn môi trường làm việc, chung tay chăm lo nhà ở cho các gia đình khó khăn đến tích cực tham gia các hoạt động thể thao, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ PVCFC. Qua đó, tuổi trẻ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình, tiên phong, góp sức cùng Phân bón Cà Mau phát triển bền vững, đồng hành với PETROVIETNAM trên chặng đường phát triển mới.