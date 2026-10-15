Tuổi trẻ phường Vĩnh Tuy phát huy truyền thống, tích cực vì cộng đồng

Đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Tuy tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường. Ảnh: PV

Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua các thời kỳ, Hội đã phát huy vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, góp phần đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ phường Vĩnh Tuy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các phong trào thiết thực, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo trong tham gia xây dựng địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2026 được phát động, hướng tới khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Thông qua các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và tham gia các phong trào tại địa phương, tuổi trẻ phường Vĩnh Tuy góp phần lan tỏa những hành động đẹp, lối sống tích cực trong cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Tuy và Trường THCS Mai Động trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng “Tháng cao điểm” Vì người nghèo năm 2026. Ảnh: PV

Hưởng ứng “Tháng cao điểm” Vì người nghèo năm 2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Tuy phối hợp với Công ty TNHH LEOVA trao tặng 5 suất quà, tổng trị giá 5 triệu đồng tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Mai Động.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, phát động chiến dịch và trao quà an sinh xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Tuy tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy tinh thần tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.