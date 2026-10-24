Tuổi trẻ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép

Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia khắc phục 5 điểm nghẽn lớn của thành phố Hà Nội, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa bàn dân cư.

Lực lượng thanh niên phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt vi phạm. Ảnh: Vân Hà

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm, tại một số tuyến phố, ngõ nhỏ và khu dân cư, tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép, đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường sống.

Vì vậy, hoạt động ra quân không chỉ góp phần xử lý các vi phạm trước mắt mà còn hướng tới nâng cao nhận thức, hình thành thói quen giữ gìn cảnh quan chung trong cộng đồng. Để duy trì hiệu quả, cần gắn các đợt ra quân với việc duy trì nền nếp thường xuyên, phân công rõ trách nhiệm và phát huy vai trò của các lực lượng bám sát địa bàn.

Đoàn thanh niên phối hợp các lực lượng trên địa bàn bóc gỡ quảng cáo rao vặt vi phạm. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu trong bảo vệ môi trường; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, hộ kinh doanh và nhân dân không dán quảng cáo, rao vặt trái phép, không xả rác bừa bãi, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Đoàn Thanh niên phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các lực lượng tại địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm.

Hoạt động ra quân nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia giải quyết tồn tại về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Theo đó, hiệu quả hoạt động không chỉ được đánh giá qua số lượng quảng cáo, rao vặt được bóc xóa hay số tuyến phố được vệ sinh, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong ý thức, hành động của người dân và khả năng duy trì cảnh quan sạch đẹp, góp phần xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.