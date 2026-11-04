Tuổi trẻ phường Nùng Trí Cao xung kích vì cộng đồng

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đoàn phường Nùng Trí Cao chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai phong trào thanh niên tình nguyện gắn với nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Các hoạt động được tổ chức với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, qua đó phát huy sức trẻ, huy động nguồn lực xã hội chung tay thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện là các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Hưởng ứng các chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang nhà văn hóa, trường học và các khu vui chơi công cộng. Đoàn phường phối hợp với các chi đoàn lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trồng 5.000 cây keo tại tổ dân phố 6; huy động 120 đoàn viên, thanh niên vệ sinh, chỉnh trang khu vực bến xe cũ tại tổ dân phố Tam Trung, từng bước xây dựng không gian sinh hoạt thanh niên.

Cùng với bảo vệ môi trường, công tác an sinh xã hội được Đoàn phường quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Trong chương trình “Xuân Nhân ái - Tết yêu thương 2026”, tuổi trẻ phường phối hợp vận động nguồn lực, tổ chức gói và trao 500 chiếc bánh chưng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn; huy động trên 725 triệu đồng, trao 1.233 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Công trình thanh niên “Thắp sáng nụ cười tuổi thơ” tổng trị giá 80 triệu đồng được triển khai, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi.

Tuổi trẻ phường Nùng Trí Cao ra quân hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số.

Đoàn phường phối hợp với lực lượng quân sự huy động đoàn viên tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, vận chuyển vật liệu, sửa chữa, cải tạo nhà ở; hỗ trợ các gia đình tháo dỡ, dọn dẹp, góp ngày công để sớm ổn định cuộc sống. Công tác thiếu nhi được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa: trao tặng đồ dùng học tập, xây dựng góc học tập, kết nối nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các lớp bơi, kỹ năng sống và tiếng Anh cộng đồng...

Bí thư Đoàn phường Nùng Trí Cao Hà Nguyệt Ánh cho biết: Đoàn phường xác định các hoạt động tình nguyện phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, lựa chọn những phần việc cụ thể, thiết thực, phát huy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi và hỗ trợ người dân, tổ chức Đoàn mong muốn tạo môi trường để thanh niên cống hiến, trưởng thành; lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, tuổi trẻ phường Nùng Trí Cao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động ứng dụng công nghệ trong hoạt động Đoàn và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Các mô hình điểm khu dân cư “Kết nối số” tại tổ dân phố Tam Trung và Đức Chính được triển khai, với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong vai trò hỗ trợ viên số, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, mã QR và thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, Đoàn phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, ứng dụng video ngắn, livestream và mạng xã hội để lan tỏa thông tin, kết nối đoàn viên, thanh niên. Mô hình “Tuổi trẻ ship” cùng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo thêm không gian tập hợp thanh niên, khuyến khích phát huy năng lực, sở trường và tinh thần sáng tạo.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ phường Nùng Trí Cao từng bước khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi công trình, phần việc tình nguyện không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, tinh thần nhân ái và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.