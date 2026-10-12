Tuổi trẻ phường Láng: Chuyển lợi thế tri thức thành động lực số, xây dựng đô thị văn minh

Đại diện lãnh đạo phường Láng, lãnh đạo Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa và đông đảo học sinh, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Mạnh

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và định hướng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi đoàn kết thanh niên. Tại phường Láng, tiếp nối truyền thống ấy, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra những dấu ấn thiết thực.

Đồng chí Hoàng Trung Thuấn, Phó Chủ tịch Hội LHTN phường Láng, Bí thư Đoàn trường THPT Phan Huy Chú - Đông Đa nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Anh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Láng yêu cầu mỗi hội viên, thanh niên cần chủ động học tập kỹ năng số, nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu mới, từng bước trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã hội số tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Anh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Láng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội. Ảnh: Phạm Mạnh

Sự cống hiến của thanh niên địa phương đang dần chuyển hóa thành những hành động "bám rễ" vào đời sống. Lực lượng trẻ duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chung tay cùng phường giải quyết “5 điểm nghẽn” dân sinh. Trong lĩnh vực công nghệ, tuổi trẻ phường Láng đã tiên phong ứng dụng số qua công trình số hóa Di tích lịch sử cách mạng Pháo đài Láng và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng yêu cầu Đoàn thanh niên phải tạo môi trường để đoàn viên đề xuất sáng kiến, giải quyết vấn đề thực tế. Ảnh: Phạm Mạnh

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng khẳng định: “Thanh niên phường Láng có lợi thế rất lớn khi trên địa bàn và khu vực lân cận tập trung nhiều trường đại học, học viện, cơ sở giáo dục với đông thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ. Vì vậy, cần phát huy nguồn lực tri thức này, biến thành động lực phát triển của phường”.

Đồng chí cũng cho biết, sự quan tâm và kỳ vọng của cấp ủy Đảng đối với lực lượng thanh niên đã được thể chế hóa thông qua Nghị quyết chuyên đề ban hành ngày 10-10-2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới. Nghị quyết xác định rõ kim chỉ nam: "Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt tiên phong trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng đô thị văn minh".

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần đóng vai trò cầu nối, gắn kết với các trường đại học, doanh nghiệp để mở ra cơ hội học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp cho thanh niên. Đảng ủy phường đặt mục tiêu mỗi năm xây dựng ít nhất 5 chương trình, mô hình phối hợp giữa phường với các trường đại học, học viện trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Phạm Mạnh

Các cá nhân được vinh danh vì những thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ảnh: Phạm Mạnh

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Láng trao khen thưởng của Trung ương Đoàn cho 1 cá nhân; khen thưởng cấp thành phố cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2025-2026. Đồng thời, 1 tập thể, 2 cá nhân cấp thành phố và 47 cá nhân cấp phường được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.