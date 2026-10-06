Tuổi trẻ phường Kim Liên đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Kim Liên Đinh Hương Ly “lên sóng” trong các phiên livestream để đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: PV

Đưa công nghệ đến gần người dân bằng những việc cụ thể

Chuyển đổi số đang được tuổi trẻ phường Kim Liên tiếp cận bằng những việc làm gần gũi, thiết thực với người dân. Không chỉ chủ động sử dụng công nghệ, đoàn viên, thanh niên còn trực tiếp trở thành những người hướng dẫn, hỗ trợ người dân từng bước làm quen và sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Kim Liên Đinh Hương Ly cho biết, trong thời gian qua, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn phường tích cực triển khai nhiều hoạt động gắn với chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng cộng đồng số.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch cao điểm 100 ngày chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên phường Kim Liên tích cực tham gia các phiên livestream của phường, quảng bá sản phẩm, du lịch và các mô hình sáng tạo của phường tới đông đảo người dân. Đến nay, Đoàn phường đã tham gia thực hiện 13 phiên livestream, giới thiệu và quảng bá 165 sản phẩm tới đông đảo người dân.

Theo bà Đinh Hương Ly, việc tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến không chỉ giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, trực quan mà còn tạo thêm một kênh tương tác gần gũi giữa chính quyền, tổ chức Đoàn và người dân. Với lực lượng đoàn viên, thanh niên, đây cũng là một cách phát huy lợi thế về công nghệ và khả năng tiếp cận nhanh với các nền tảng số để tham gia vào công việc chung của địa phương.

Song song với hoạt động truyền thông trên môi trường mạng, Đoàn phường tập trung vào một nhiệm vụ gần với đời sống người dân hơn, đó là hỗ trợ sử dụng các tiện ích số. Một trong những hoạt động được tuổi trẻ phường Kim Liên đẩy mạnh là hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi, tham gia nhóm “Tổ dân phố số” trên ứng dụng iHanoi. Đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ từng bước, từ cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản đến hướng dẫn các tính năng cơ bản, giúp người dân chủ động tiếp cận các tiện ích số của Thủ đô.

Cùng với đó, lớp công dân số hiện đại được triển khai nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, từng bước làm quen với công nghệ, nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số trong đời sống. Đến nay, 4 lớp đã được tổ chức, thu hút 150 người dân tham gia, từng bước trang bị thêm kỹ năng số phục vụ đời sống hằng ngày.

Lớp Công dân số do Đoàn Thanh niên phường Kim Liên tổ chức thu hút rất đông người dân tham gia. Ảnh: PV

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên cũng hướng dẫn người dân tham gia các nhóm mô hình tổ dân phố, qua đó góp phần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin và tương tác trên môi trường số ngay từ khu dân cư. Điểm đặc biệt trong những hoạt động này là đoàn viên không chỉ hướng dẫn chung mà trực tiếp hỗ trợ từng người dân. Với những người chưa thường xuyên sử dụng các ứng dụng công nghệ, cách làm “cầm tay chỉ việc” giúp những thao tác tưởng chừng khó khăn trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn.

Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 23 (phường Kim Liên) Đinh Thị Hồng Nhung cho biết, ban đầu nghĩ việc cài đặt một ứng dụng và hướng dẫn người dân sử dụng sẽ khá nhanh. Tuy nhiên, khi trực tiếp hỗ trợ các cô, các bác, bản thân nhận thấy mỗi người lại gặp một khó khăn khác nhau. Vì vậy, đoàn viên phải kiên trì hướng dẫn từng bước, làm mẫu rồi để người dân tự thực hiện lại. “Khoảnh khắc người dân tự mở được ứng dụng, biết cách sử dụng và nhận ra “hóa ra cũng đơn giản” chính là niềm vui và cũng là ý nghĩa rõ nhất của việc đoàn viên tham gia chuyển đổi số”, bà Đinh Thị Hồng Nhung bày tỏ.

Khi người trẻ trở thành cầu nối số

Với tuổi trẻ phường Kim Liên, tham gia chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn. Điều quan trọng là mỗi đoàn viên có thể góp một phần nhỏ vào quá trình ấy bằng chính những kỹ năng mình đang có.

Bí thư Đoàn Thanh niên trường THPT Phùng Khắc Khoan Lê Thành Vũ cho biết, đoàn viên tham gia chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Đó có thể đơn giản là biết cách truyền tải một thông tin sao cho dễ hiểu trên mạng xã hội, hỗ trợ một người dân sử dụng ứng dụng hoặc hướng dẫn tham gia nhóm thông tin của tổ dân phố. Những việc tưởng như nhỏ ấy, nếu được thực hiện thường xuyên, sẽ giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong công việc và cuộc sống. Đây cũng là cách thiết thực để tuổi trẻ thể hiện vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi số.

Nhìn từ những việc làm cụ thể đó, vai trò của đoàn viên, thanh niên không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ nhanh mà còn ở khả năng chia sẻ công nghệ với cộng đồng. Một người trẻ biết sử dụng ứng dụng có thể hỗ trợ thêm một người dân; một nhóm đoàn viên tích cực hướng dẫn có thể giúp nhiều người hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số. Những việc làm nhỏ, nếu được duy trì thường xuyên, sẽ tạo nên sự thay đổi từ ngay khu dân cư.

Đoàn Thanh niên phường Kim Liên tích cực hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: PV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, giá trị của lực lượng trẻ trong chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc biết công nghệ mà quan trọng hơn là biết đưa công nghệ trở thành thứ người dân có thể sử dụng được.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phương, khi đoàn viên, thanh niên trực tiếp đồng hành, những khoảng cách về kỹ năng và tâm lý khi tiếp cận công nghệ của người dân có thể từng bước được thu hẹp. Đặc biệt, với những người còn e ngại hoặc chưa quen với các ứng dụng số, sự hướng dẫn gần gũi của người trẻ giúp họ có thêm tự tin để tự mình thực hiện.

Từ đó, vai trò của tuổi trẻ không chỉ dừng lại ở hỗ trợ một thao tác cụ thể, mà còn góp phần tạo nên sự chủ động của người dân trong môi trường số. Khi người dân có thể tự sử dụng ứng dụng, tự tiếp nhận thông tin và tham gia các kênh kết nối tại khu dân cư, chuyển đổi số mới thực sự trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Đây cũng là cách để phát huy sức trẻ trong một nhiệm vụ có tính lâu dài. Mỗi đoàn viên có thể bắt đầu từ những việc vừa sức, nhưng sự chủ động, kiên trì và tinh thần đồng hành sẽ tạo nên giá trị lớn hơn khi được lan tỏa trong cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể, tuổi trẻ phường Kim Liên đang cho thấy chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời. Khi công nghệ được truyền đạt bằng sự kiên trì, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, những thao tác tưởng như khó khăn có thể trở nên dễ dàng hơn, để mỗi người dân từng bước trở thành một chủ thể tích cực trong đời sống số.