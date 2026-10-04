Tuổi trẻ phường Hoàng Liệt xung kích vì cộng đồng

Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn trao giải Nhất, Giải chạy tiếp sức cho đội Trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: TA

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt, Bí thư Đoàn phường Bùi Duy Khanh cho biết, phát huy tinh thần nhiệt huyết của hơn 2.300 hội viên sinh hoạt tại 27 chi hội trực thuộc, tuổi trẻ địa phương đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét qua các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội trên địa bàn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động là vai trò tiên phong của thanh niên Hoàng Liệt trong công tác chuyển đổi số. Đoàn viên, thanh niên đã tích cực phối hợp cùng UBND phường ra mắt và triển khai mô hình “Tuyến phố thương mại 4.0 - Không dùng tiền mặt” và “Chợ số”.

Bằng sự năng động của tuổi trẻ, lực lượng tình nguyện đã trực tiếp hướng dẫn người dân, tiểu thương và các hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng thành thạo các tiện ích số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong hoạt động mua bán hàng ngày.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm nghẽn về rác thải, đồng thời tích cực trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa thanh niên. Đặc biệt, mô hình “Cổng trường an toàn” được triển khai đồng bộ tại các điểm trường đã trở thành điểm sáng về văn hóa giao thông.

Đoàn viên, thanh niên Hoàng Liệt tích cực tham gia hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn. Ảnh: TA

Vào các khung giờ cao điểm, màu áo xanh tình nguyện phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng Công an và an ninh cơ sở để phân luồng giao thông, hỗ trợ phụ huynh sắp xếp xe đúng quy định và nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm quy định an toàn.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi ấy, ngày 4-10, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường đã tổ chức thành công Giải chạy tiếp sức chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Giải đấu là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, trường học và khu dân cư.

Tham gia tranh tài có 10 đội tuyển với nội dung chạy tiếp sức đồng đội hỗn hợp cự ly 400m. Các vận động viên Hoàng Liệt đã cống hiến những màn tranh tài sôi nổi, quyết liệt. Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho những tập thể xứng đáng: Giải Nhất thuộc về đội 4 (Đoàn Trường THPT Việt Nam - Ba Lan); giải Nhì thuộc về đội 7 (Chi đoàn TDP số 6 HH, 7 HH và 17 Bằng B); giải Ba được trao cho đội 1 (Đoàn Trường THCS Hoàng Liệt) và đội 8 (Chi đoàn TDP số 11 Tứ Kỳ và 15, 16 Bằng A), cùng nhiều giải Khuyến khích cho các đội tuyển xuất sắc khác.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa dịp này tiếp tục khẳng định hình ảnh một thế hệ thanh niên khỏe mạnh về thể chất, giàu trí tuệ, đoàn kết và luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ xây dựng phường Hoàng Liệt ngày càng giàu đẹp, văn minh.