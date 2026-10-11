Tuổi trẻ phường Hoàng Liệt phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt Nguyễn Viết Cửu ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng. Theo ông, trong bối cảnh địa phương đô thị hóa nhanh, thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, khả năng sáng tạo và lợi thế về công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống dân cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt Nguyễn Viết Cửu tặng thưởng các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Trà My

Ông Nguyễn Viết Cửu cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động Hội, mở rộng tập hợp thanh niên tại các khu chung cư, khu dân cư và nhóm lao động trẻ; tăng cường các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số, tư vấn việc làm và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Hội cần quan tâm hơn tới thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người trẻ phát huy năng lực và đóng góp cho địa phương.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đã được biểu dương, khen thưởng. Trong đó Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hoàng Liệt Phạm Thị Thanh An vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Trong giai đoạn tiếp theo, việc đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và gắn phong trào thanh niên với những vấn đề của địa phương sẽ tiếp tục là hướng đi quan trọng để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng phường Hoàng Liệt ngày càng văn minh, hiện đại.