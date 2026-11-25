Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ xảy ra ngày 24-11-2026 tại phố Nguyễn Văn Tuyết, ngày 25-11, Đoàn Thanh niên phường Đống Đa đã chỉ đạo Đội hình “Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” ra quân hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng Đoàn viên Thanh niên làm nhiệm vụ hỗ trợ di dời sau khi tài sản của người dân được tập kết.

Có khoảng 126 hộ dân sinh sống tại khu tập thể lân cận E3, E4 được hỗ trợ di dời khẩn cấp sau vụ nổ. Ban Thường vụ Đoàn phường Đống Đa đã bố trí từ 50-100 đoàn viên, thanh niên thuộc các Chi đoàn khối địa bàn dân cư và Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội tham gia đội hình xung kích.

Đồng thời, tổ chức phân công, điều phối lực lượng phù hợp với tiến độ di dời của từng hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và cán bộ tổ dân phố trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại khu tập thể bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ các gia đình thu dọn, sắp xếp và đóng gói cẩn thận từng vật dụng sinh hoạt, đồ dùng cá nhân. Trong điều kiện công tác di dời cần được thực hiện khẩn trương, địa bàn lại có nhiều ngõ nhỏ khiến việc vận chuyển tài sản gặp không ít khó khăn.

Những tài sản có trọng lượng lớn, cồng kềnh được các bạn trẻ cùng lực lượng chức năng hợp sức khuân vác, di chuyển bảo đảm an toàn.

Toàn bộ tài sản, đồ dùng sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ di dời chu đáo đến nơi tạm cư tại Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội.

Trước đó, chiều 24-11, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phường Đống Đa đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên đang được điều trị tại các bệnh viện.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phường Đống Đa sẽ tiếp tục duy trì, triển khai đội hình, chủ động huy động và điều phối lực lượng cho đến khi hoàn thành công tác hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân.