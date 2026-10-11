Tuổi trẻ Phú Thượng tiếp nối truyền thống, tiên phong chuyển đổi số

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Phú Thượng Đỗ Ngọc Linh đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Hội. Qua các thời kỳ, Hội không ngừng mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Phú Thượng Đỗ Ngọc Linh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: PV

Tiếp nối truyền thống đó, thanh niên Phú Thượng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển địa phương. Các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tôi yêu Hà Nội”, hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy văn minh” được triển khai cùng các chương trình tư vấn việc làm, hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế làng nghề.

Trong chuyển đổi số, đoàn viên, hội viên tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID; quảng bá sản phẩm xôi, hoa đào Phú Thượng trên không gian mạng và xây dựng mô hình “Bản tin số thanh niên”. Những hoạt động này góp phần đưa công nghệ đến gần người dân, đồng thời giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thượng Trần Quang Đạo phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thượng Trần Quang Đạo ghi nhận những đóng góp của tổ chức Hội và các tầng lớp thanh niên trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tổ chức Hội tiếp tục coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của thanh niên với gia đình và cộng đồng.

Cùng với đó, Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát nhu cầu, đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp. Tuổi trẻ phường cần phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng Phú Thượng xanh, văn minh, hiện đại.

Các cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cấp phường năm 2026.

Dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cấp phường cho 9 cán bộ Hội tiêu biểu; trao giấy chứng nhận cho 21 cá nhân tích cực trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Chương trình cũng trao khen thưởng của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.