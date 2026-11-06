Tuổi trẻ Phú Thọ chung tay xóa điểm đen ô nhiễm môi trường

Tại xã Cao Dương, Đoàn Xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã, Trường THPT Cù Chính Lan tổ chức tổng vệ sinh, xử lý điểm đen ô nhiễm. Đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác và dọn dẹp khu vực ô nhiễm. Máy xúc và xe tải được huy động để vận chuyển rác về nơi tập kết theo quy định.

Đoàn viên, thanh niên và học sinh tại xã Cao Dương tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác và dọn dẹp khu vực ô nhiễm

Đoàn Xã Cao Dương cho biết Công ty TNHH Tập đoàn Mạnh Phát ở thôn Sấu Thượng hỗ trợ máy xúc; cơ sở vật liệu xây dựng Quân Uyên ở thôn Hợp Thung hỗ trợ xe vận chuyển rác. Sự hỗ trợ này góp phần giúp hoạt động thu gom, xử lý rác được triển khai hiệu quả.

Hoạt động thu gom rác tại phường Thống Nhất

Tại phường Thống Nhất, hơn 50 đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Phường, Đoàn Thanh niên Trại tạm giam số 3, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh Phú Thọ và Đoàn Trường Cao đẳng Y Dược Lê Hữu Trác cùng ra quân xóa điểm đen rác thải.

Các lực lượng thu gom rác, vệ sinh khu vực, cải tạo cảnh quan và bố trí chậu hoa. Hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai nhằm hạn chế tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định.

Các hoạt động góp phần cải thiện vệ sinh, cảnh quan khu dân cư, đồng thời vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường. Tuổi trẻ địa phương cho biết sẽ tiếp tục duy trì, bảo vệ kết quả đã đạt được và góp sức xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.