Tuổi trẻ Phú Nghĩa góp sức xây dựng quê hương

Đưa di sản đến gần cộng đồng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa Trịnh Tiến Tường và Bí thư Đoàn thanh niên xã Nguyễn Thị Thanh Hải thực hiện nghi thức ra mắt biển quét mã QR quán Lương Sơn sáng 15-10. Ảnh: Kim Nhuệ

Sau vài phút được đoàn viên hướng dẫn quét mã QR bằng điện thoại, ông Trịnh Xuân Tựa (74 tuổi, ở thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa) đã có thể khám phá di tích của thôn qua hình ảnh 360 độ. “Thật tuyệt! Lần đầu tiên tôi được nhìn di tích của thôn mình từ trên cao, lại có thông tin giới thiệu để hiểu thêm về di tích. Tôi sẽ chia sẻ đường dẫn này cho bạn bè, người thân”, ông Tựa hào hứng chia sẻ.

Sản phẩm tham quan thực tế ảo VR360 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Quán Lương Sơn được Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa ra mắt ngày 15-10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Trong chương trình, Đoàn xã tổ chức sân chơi “Rung chuông vàng”, tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, nhìn lại những công trình, phần việc tuổi trẻ đã đóng góp cho địa phương.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Hải hướng dẫn ông Trịnh Xuân Tựa, người dân thôn Lương Sơn tham quan di tích bằng điện thoại. Ảnh: Kim Nhuệ

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Hải chia sẻ, để thực hiện công trình số hóa Quán Lương Sơn, từ đầu tháng 8-2026, Đoàn xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với cơ quan chuyên môn, lãnh đạo thôn, Ban Quản lý di tích và đơn vị công nghệ khảo sát hiện trạng, sưu tầm, đối chiếu tư liệu lịch sử, thu thập hình ảnh và biên soạn nội dung giới thiệu.

Trên cơ sở đó, các lực lượng phối hợp quay, chụp không gian 360 độ, xử lý hình ảnh, xây dựng giao diện tham quan, tích hợp nội dung giới thiệu và phương thức truy cập qua mã QR. Công trình hoàn thành trong tháng 9, chú trọng tính chính xác của thông tin, sự thuận tiện và trải nghiệm trực quan của người sử dụng.

Với người dân địa phương như ông Tựa, công nghệ mang đến góc nhìn mới về một di tích vốn quen thuộc, khơi gợi sự quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa nơi mình sinh sống. Quá trình thực hiện công trình cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu hơn về di sản quê hương.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chiến dịch tình nguyện hè 2026. Ảnh: Kim Nhuệ

Bí thư Chi đoàn thôn Lương Sơn Nguyễn Văn Toàn cho rằng, thanh niên cần tiên phong trong các phong trào của địa phương, đất nước. Khi cả nước nói chung và xã Phú Nghĩa nói riêng chú trọng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, người trẻ càng phải chủ động tham gia, đóng góp bằng những việc làm cụ thể. “Chúng tôi hạnh phúc vì đã làm được những việc Đảng, Nhà nước và nhân dân cần”, đồng chí Nguyễn Văn Toàn chia sẻ.

Từ công trình Quán Lương Sơn, nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội của xã Phú Nghĩa có thêm phương tiện phục vụ giáo dục truyền thống; người dân, du khách có thêm kênh thông tin trước khi đến tham quan. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải cho biết, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn khai thác sản phẩm, cập nhật dữ liệu; đánh giá hiệu quả và huy động nguồn lực để từng bước nhân rộng tại các di tích khác.

Thiết thực những việc làm vì cộng đồng

Đoàn viên thanh niên xã Phú Nghĩa hỗ trợ người cao tuổi thôn Chi Nê sử dụng ứng dụng công nghệ số trên điện thoại thông minh. Ảnh: Kim Thoa

Cùng với số hóa di tích, tuổi trẻ Phú Nghĩa đưa công nghệ đến gần người dân bằng những hoạt động hỗ trợ trực tiếp. Trong tháng 9 vừa qua, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Người cao tuổi xã hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, iHanoi, thanh toán bằng mã QR và tra cứu thông tin.

Đoàn viên hướng dẫn ngay trên điện thoại của từng người, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thao tác; đồng thời tuyên truyền cách nhận diện hành vi lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Việc hỗ trợ tiếp tục được duy trì tại các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ và gia đình người cao tuổi, từng bước hình thành mô hình “Thanh niên đồng hành cùng người cao tuổi trong chuyển đổi số”. Cách làm này giúp người cao tuổi có điều kiện thực hành, hỏi lại những thao tác chưa nhớ và sử dụng công nghệ an toàn hơn.

Đến thời điểm này, Đoàn xã Phú Nghĩa đã thành lập 6 Tổ Thanh niên số với hơn 70 thành viên; huy động hơn 100 cán bộ, đoàn viên tham gia làm sạch dữ liệu đất đai, hỗ trợ nhân dân trong chuyển đổi số. Đoàn viên còn tham gia livestream quảng bá sản phẩm địa phương, gắn mã QR giới thiệu 4 di tích.

Đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa trao tặng kinh phí hỗ trợ gia đình ông Hoàng xây nhà. Ảnh: Kim Thoa

Tinh thần tình nguyện cũng được thể hiện qua việc chăm lo những gia đình khó khăn. Tại thôn Phú Khê, gia đình ông Hoàng Văn Doanh từng sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 50m² đã xuống cấp nghiêm trọng, mái thường xuyên dột khi trời mưa. Gia đình có 4 nhân khẩu, chủ yếu làm lao động tự do, thu nhập chưa ổn định nên việc xây dựng nhà mới gặp nhiều khó khăn.

Từ nguồn kinh phí huy động qua mô hình “Nuôi heo đất”, Đoàn xã hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng. Cùng với nguồn tiền gia đình tự huy động, vay mượn anh em, dòng họ, ngôi nhà mới được hoàn thành và bàn giao trong tháng 8.

Ông Hoàng Văn Doanh chia sẻ, có nơi ở ổn định, an toàn là niềm vui lớn, giúp gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Đoàn và cộng đồng tiếp thêm động lực để gia đình nỗ lực vươn lên.

Bên cạnh đó, Đoàn xã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Mơ cùng thôn; triển khai các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, bảo vệ môi trường, cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ đuối nước. Mỗi phần việc gắn với một nhu cầu cụ thể, góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa Nguyễn Hợp Tiến ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số cần xuất phát từ những vấn đề thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả phục vụ cộng đồng làm thước đo. Công trình VR360 Quán Lương Sơn góp phần kết nối việc gìn giữ di sản với đổi mới sáng tạo, đưa giá trị lịch sử, văn hóa đến gần người dân bằng phương thức mới.

Để phát huy hiệu quả công trình, đồng chí đề nghị Đoàn xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ đầu mối quản lý, duy trì, cập nhật nội dung; phối hợp với nhà trường đưa sản phẩm vào giáo dục lịch sử địa phương, sinh hoạt Đoàn, Đội. Việc nhân rộng cần dựa trên đánh giá hiệu quả, phù hợp nguồn lực, gắn với quảng bá văn hóa, làng nghề và du lịch trải nghiệm.

Đối với các Tổ Thanh niên số, cần phân công rõ địa bàn, lực lượng và thời gian hỗ trợ; chú trọng người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Hướng dẫn phải dễ hiểu, thiết thực, giúp người dân từng bước tự sử dụng được dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số, biết phòng tránh lừa đảo trên mạng.

“Mỗi công trình, phần việc thanh niên phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có người phụ trách, có kết quả cụ thể và đem lại lợi ích cho cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến nhấn mạnh.

Từ số hóa di tích đến đồng hành với người cao tuổi, hỗ trợ gia đình khó khăn, tuổi trẻ Phú Nghĩa đang tạo sự gắn bó với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể. Duy trì và phát huy hiệu quả những phần việc ấy sẽ giúp tinh thần tình nguyện trở thành sự đồng hành thường xuyên trong đời sống người dân.