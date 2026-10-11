Tuổi trẻ Phòng không - Không quân đưa chuyển đổi số lên sân khấu

Theo dõi phần thi của đội tuyển, ngay từ những hình ảnh đầu tiên, chúng tôi đã được tiếp cận một cách tuyên truyền khác biệt trước sự xuất hiện của nhân vật “Quân nhân trí tuệ nhân tạo (AI)” tự tin, dõng dạc, nghiêm trang giới thiệu chủ đề và hướng dẫn đại biểu quét mã QR để tiếp cận tài liệu tuyên truyền đã được số hóa. Không chỉ sử dụng công nghệ để minh họa, đội thi đã lấy kết quả CĐS làm phương thức truyền tải thông điệp, qua đó, biến một vấn đề tưởng như khô khan trở nên gần gũi với thế hệ trẻ. Tiếp đó, trên sân khấu, lần lượt xuất hiện các sản phẩm AI, dữ liệu số, mô phỏng 3D, mã QR, các nền tảng số... được đội thi giới thiệu như một công cụ trực tiếp phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động đoàn, phong trào thanh niên ở Quân chủng PK-KQ.

Phần thi tuyên truyền của đội Quân chủng Phòng không - Không quân gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ việc đưa chuyển đổi số lên sân khấu.

Với giọng tuyên truyền hấp dẫn, các màn phụ họa sinh động, thuần thục, đội thi đã gửi đến người xem thông điệp, CĐS không phải câu chuyện chỉ dành cho những người làm công nghệ. Với tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ, CĐS được bắt đầu từ chính công việc hằng ngày, từ huấn luyện, nghiên cứu, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị đến công tác đoàn và phong trào thanh niên. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình số hiệu quả đều trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Theo Thượng tá Đinh Văn Thành, Phó trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ, người phụ trách đội thi, nội dung chương trình được hình thành từ thực tiễn hoạt động đoàn ở các cơ quan, đơn vị, kết quả hội thi ở cơ sở và yêu cầu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, CĐS trong tuổi trẻ Quân chủng. Những mô hình như “Ngày hội thanh niên sáng tạo số PK-KQ”, cuộc thi “Tuổi trẻ PK-KQ với AI và chuyển đổi số”, diễn đàn “Mỗi tuần một sáng kiến số”, các câu lạc bộ công nghệ, AI, khoa học trẻ, tổ công nghệ số và không gian sáng tạo trẻ đã được đội thi lựa chọn, đưa vào chương trình như những minh chứng sinh động cho quá trình CĐS từ thực tiễn.

Để minh chứng cho mạch chương trình đó, các tuyên truyền viên trẻ đã dẫn người xem trở lại với Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, qua đó làm nổi bật giá trị của kết nối thông tin, xử lý dữ liệu và sáng tạo trong nghệ thuật quân sự. Nếu những người lính phòng không năm xưa phải tính toán bằng tay, ghi chép bằng sổ, sử dụng thước ngắm và bảng tiêu đồ thì hôm nay, thế hệ trẻ PK-KQ đang tiếp cận AI, công nghệ mô phỏng và các hệ thống tự động hóa hiện đại. Đáng chú ý, tiết mục “Cuộc gọi xuyên thời gian” được xây dựng bằng công nghệ AI đã tạo nên một “cầu nối” đặc biệt giữa người lính hôm nay với chiến sĩ từng chiến đấu trên trận địa tên lửa năm 1972. Qua đó, các bạn trẻ đã chuyển tải thông điệp: Công nghệ có thể thay đổi phương thức hoạt động, nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định; thế hệ trẻ càng phải chủ động học tập, làm chủ khoa học, công nghệ và vũ khí, trang bị hiện đại. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu, mỗi đoàn viên, thanh niên trong Quân chủng phải trở thành một “quân nhân số”, không chờ để thụ hưởng kết quả của CĐS mà phải trở thành lực lượng tiên phong trong thúc đẩy CĐS.

Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên phó Đại đội 4, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 (Quân chủng PK-KQ), đảm trách tuyên truyền viên chính của đội chia sẻ, quá trình chuẩn bị thi đã mang lại cho anh nhiều kinh nghiệm thiết thực. Anh cùng các thành viên không chỉ luyện tập lời dẫn, tuyến diễn mà còn tham gia xây dựng hình ảnh, đạo cụ, nội dung trực quan và cách thể hiện để những vấn đề về CĐS được truyền tải sinh động, dễ tiếp nhận. Đặc biệt, Dũng và các thành viên trong đội đã nhận ra, CĐS không chỉ giúp đổi mới hình thức tuyên truyền mà còn mở ra nhiều cách làm thiết thực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Khi biết khai thác AI, các nền tảng số và những công cụ công nghệ phù hợp, cán bộ đoàn có thể xây dựng nội dung nhanh hơn, trực quan hơn, tăng tính tương tác và giúp đoàn viên dễ tiếp nhận. Đặc biệt, từ những kiến thức, kỹ năng tích lũy được từ hội thi có thể giúp anh tiếp tục vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị.

Phần thi tuyên truyền của đội thi Quân chủng PK-KQ đã được Ban giám khảo đánh giá đặc biệt xuất sắc, được chọn công diễn tại buổi bế mạc hội thi. Từ phần thi ấn tượng ấy, tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ gửi đi thông điệp, giá trị của CĐS không nằm ở những màn trình chiếu hiện đại hay những công cụ mới mẻ, mà ở hiệu quả thực tế được tạo ra trong công việc; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.