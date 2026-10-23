Tuổi trẻ Nông Sơn viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn đến động viên gia đình thanh niên Cao Văn Trường. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Người trẻ chọn môi trường quân đội để rèn luyện

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, hiện làm kỹ sư tại một tập đoàn lớn, Cao Văn Trường (sinh năm 2003, trú thôn Trung Thượng, xã Nông Sơn) vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Với Trường, đây là cơ hội trải nghiệm môi trường quân đội, rèn luyện bản thân và đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sau thời gian học tập và đi làm, Trường mong muốn thử sức trong môi trường có tính tổ chức, kỷ luật cao. Anh không quá lo lắng về công việc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bởi anh tin rằng kiến thức chuyên môn cùng những trải nghiệm trong quân ngũ sẽ là hành trang quý giá cho chặng đường phía trước.

“Với chuyên ngành Công nghệ thông tin, cơ hội việc làm sau khi xuất ngũ vẫn rộng mở. Tôi xem thời gian trong quân đội là dịp để rèn luyện tính kỷ luật, nâng cao sức khỏe, học tập chính trị và tích lũy thêm kinh nghiệm sống”, Trường chia sẻ.

[VIDEO] - Thanh niên Cao Văn Trường chia sẻ về mục đích viết đơn tình nguyện nhập ngũ:

Trước khi viết đơn, Trường tìm hiểu kỹ về môi trường quân đội thông qua một người bạn đang phục vụ tại ngũ, và nhận thấy đây là cơ hội để bản thân trải nghiệm từ nếp sinh hoạt, học tập đến rèn luyện trên thao trường.

Chi bộ thôn Trung Thượng cũng đã cử Trường đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ kết nạp nhằm giúp anh có thêm thuận lợi khi nhập ngũ.

“Nếu có cơ hội phục vụ lâu dài, tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc. Còn sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi tin những trải nghiệm và sự trưởng thành trong quân ngũ sẽ giúp mình tự tin hơn khi trở lại làm việc”, Trường bày tỏ.

Thanh niên Cao Hồng Phú (thứ hai bên trái) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Với Cao Hồng Phú, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ lại xuất phát từ câu chuyện gia đình. Trong đợt tuyển quân năm 2026, anh trai của Phú trúng tuyển nhưng không đạt yêu cầu khi phúc tra sức khỏe nên chưa thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, Phú càng mong muốn khoác lên mình màu áo lính, thay anh nối tiếp truyền thống, góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phú, nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội thử thách bản thân, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện mình trước khi bước vào những chặng đường mới của cuộc sống.

Đến nay, xã Nông Sơn có 24 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong ảnh: Thanh niên Phạm Hoàng Hữu Trí viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Nông Sơn, trong đợt tuyển quân năm 2027, địa phương có 24 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, 16 thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự và 8 thanh niên đăng ký tham gia Công an nhân dân.

Ấn tượng hơn, tinh thần tình nguyện không chỉ ở những thanh niên chưa có việc làm ổn định mà còn đến từ những người đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm hoặc tiếp tục học tập. Điều này cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc ngày càng được người trẻ nhìn nhận như một cơ hội rèn luyện, trưởng thành, bên cạnh trách nhiệm công dân.

Tại thôn Trung Nam, công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự nhiều năm qua được duy trì hiệu quả. Thôn luôn chấp hành tốt các quy định về nghĩa vụ quân sự, vận động công dân trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ và không có trường hợp vi phạm.

Một trong những gia đình tiêu biểu là gia đình ông Huỳnh Công Bảy. Ông đã vận động 3 người con trai đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời tiếp tục động viên người con út đăng ký nhập ngũ vào năm 2028.

Với ông Bảy, việc khuyến khích con thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công dân mà còn là cách gìn giữ, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương Nông Sơn.

“Cha ông đã cống hiến máu xương bảo vệ nền độc lập, thống nhất của đất nước thì thế hệ đi sau phải tiếp nối, gìn giữ non sông. Tôi động viên các con thực hiện nghĩa vụ quân sự để tiếp nối truyền thống, đồng thời được giáo dục, rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành, trở thành những công dân tốt cho xã hội”, ông Bảy chia sẻ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn gặp gỡ, động viên gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Để hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, xã Nông Sơn chú trọng tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ công dân. Địa phương cũng tổ chức các buổi tư vấn, tuyển sinh quân sự tại các trường học trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền được triển khai gắn với sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các thôn nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng trường hợp; đồng thời giải đáp rõ các chính sách hậu phương quân đội để công dân yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Song song đó, xã chú trọng rà soát nguồn công dân, kiểm tra hồ sơ và triển khai các bước trong quy trình tuyển chọn. Thượng úy Nguyễn Xuân Diệu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn, cho biết các khâu đều được triển khai chặt chẽ, công khai, bảo đảm công bằng và đúng tiêu chuẩn.

Theo kế hoạch, xã Nông Sơn sẽ hoàn thành công tác khám sức khỏe sơ tuyển cho 205 thanh niên vào ngày 22/10/2026.

“Năm 2026, địa phương có 42 thanh niên nhập ngũ. Năm 2027, chúng tôi dự kiến giao quân với chỉ tiêu tương đương. Ngoài ra, địa phương sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức cụm giao, nhận quân số 5 gồm Nông Sơn, Quế Phước và Thu Bồn”, Thượng úy Nguyễn Xuân Diêu cho biết.

[VIDEO] - Thượng úy Nguyễn Xuân Diệu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn nói về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027: